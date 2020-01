Google představil Tangi, aplikaci s minutovými DIY videonávody

Když přesně nevíte, jak se co dělá, co uděláte? Hledání návodu v knihách nebo dlouhých textech na webu se už dneska moc nenosí. Asi se shodneme, že je v dnešní době volbou číslo jedna YouTube. Na tomto portálu už najdete návody skoro na vše a některé kanály se na to přímo specializují. To si uvědomuje také samotný Google, který teď přichází s alternativním rádcem pro DIY (Do It Yourself – udělej si sám) projekty. Jeho kreativní a experimentální tým Area 120 vypustil do světa aplikaci, která by nám měla radit prostřednictvím šedesátisekundových videí. Nová Google aplikace s videonávody se jmenuje Tangi. A měla by se v ní objevovat například podobná videa jako ze světově populárního kanálu 5-Minute Crafts.

😍Meet Tangi! Snackable creativity to craft, cook, create!

Název je odvozený od slovního spojení TeAch aNd GIve a také pojmu “tangible”, což se dá přeložit jako “hmatatelný”. Je tedy jasné, že díky videím v Tangi byste měli být schopní tvořit praktické či umělecké hmatatelné objekty. Tým Area 120 už při vývoji spolupracovat s některými umělci či vynálezci a experimentální aplikace je už teď naplněná různými druhy obsahu. Třeba návody pro malování portrétů nebo vaření. Na portálu bude možné obsah nejen jednostranně konzumovat.

Zajímavá je funkce “Try it” (zkus to), díky které dáte autorovi vědět, že se do projektu pouštíte. S komunitou se pak můžete podělit o výsledek, který klidně může předčit i ten původní. Můžete se stát také autorem videí, ale musíte k tomu účelu zatím vyplňovat speciální formulář. Google aplikace Tangi s šedesátisekundovými videonávody je zatím dostupná jen v AppStore, ale co nevidět by měla být připravená i v Obchodě Play. Na web se zatím z EU také nedostanete, ale i na tom se pracuje.

