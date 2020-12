Něco pro dámy: Skrze Google aplikaci jde vyzkoušet rtěnka či makeup

Aktuální koronavirová situace změnila hodně našich běžných návyků. Řešení spousty věcí se přesunulo do online světa. Rozhodně mezi ně patří i nakupování. I v ČR je zboží v e-shopech na roztrhání, zatímco kamenné “krámky” v důsledku pandemie i vládních nařízení trpí. Zvykáme si přes internet kupovat téměř všechno. Dokonce i věci, které bychom si jinak rádi vyzkoušeli. U některých se prostě zkoušíme trefit, u jiných je nákup trochu vabank. V jedné konkrétní teď ale zkouší zpříjemnit nakupování přímo Google. Za použití virtuální reality je klasická vyhledávací Google aplikace schopná na tváři simulovat, jak by na člověku vypadala konkrétní rtěnka nebo třeba makeup.

Po kliknutí s spustí animace...

Novinka zatím funguje v USA, ale není vyloučeno její další rozšíření. I prodejci kosmetiky by to určitě uvítali. Google v tento moment spolupracuje se značkami L’Oreal, MAC Cosmetics, Black Opal nebo Charlotte Tilbury, jejichž produkty do virtuální “zkušebny” vložil.

Po kliknutí s spustí animace...

Při vyhledání podporovaného zboží může uživatel(ka) spustit kameru a vyzkoušet ho díky rozšířené realitě rovnou na sobě. Rtěnka nebo makeup se tak dá pomocí Google aplikace koupit s větší důvěrou a představou, jak bude skutečně vypadat.

Které věci jste začali kvůli Covidu nakupovat online?

Zdroj: Google