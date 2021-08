Majitele starých Android mobilů odstřihne Google od aplikací

Máte doma stařičké Lenovo K800? Původní Sony Xperia? Nebo třeba úplně první Samsung Galaxy S? Všechny tyto, a mnohé další telefony z let zhruba do roku 2012, spojuje systém Android do verze 2.3.7 Gingerbread. Jestli některý máte a je stále funkční, můžete se asi směle nazývat sběrateli. Nicméně radost z používání takových kousků vám brzy zhořkne. Tyto přístroje teď čeká jeden nevyhnutelný krok. Google oznámil, že pro telefony se zmíněnou a starší verzí Androida se vypne možnost přihlášení do aplikací z jeho dílny.

Android 2.3.7, kterému bude zhruba za měsíc deset let, pochopitelně není pro své autory ani jiné vývojáře natolik zajímavý, aby ho udržovali bezpečný a pečovali o něj. Americký gigant se tedy rozhodl definitivně střihnout pomyslnými nůžkami. Do Google nástrojů jako Mapy, Gmail nebo Disk nebude možné se z takto starého systému přihlásit. A to přesně od 27. září 2021.

Jedinou možnou variantou zůstane login provedený přes Prohlížeč, tedy původní aplikaci pro přístup k internetu, která byla předchůdcem Chromu. V září nastane i konec podpory Služeb Google Play u telefonů s Androidem ve verzích 4.1 a 4.3.

Jaký nejstarší funkční mobil doma máte?

Zdroj: 9to5