Google se prý inspiruje u Apple a zmírní sledování Android uživatelů

Americký gigant Google, nebo lépe řečeno jeho mateřská společnost Alphabet Inc. údajně zvažuje, že významným způsobem změní své praktiky pro nakládání s uživatelskými daty. Firma, která poskytuje velkou spoustu svých nástrojů zadarmo, těží díky velkému množství dat od lidí z prodeje velmi dobře cílených reklam. V čemž si může podat ruce třeba i s Facebookem nebo částečně i s konkurenční společností Apple. Právě od ní se prý ale hodlá Google inspirovat a zavést v systému Android zpřísnění pro nakládání s těmito uživatelskými daty.

Podle interních informací z Googlu se přemýšlí nad tím, jak omezit shromažďování a sdílení dat v Android aplikacích. V současné chvíli mají vývojáři poměrně volnou ruku ve vymýšlení principů, jak data od uživatelů sbírat a shromažďovat. A to i napříč více aplikacemi. To bych chtěl prý Google trochu omezit a stojí vlastně na rozcestí mezi větší ochranou informací o svých “zákaznících” a poskytováním dostatečně lákavé služby svým reklamním partnerům.

V případě webových stránek firma využívá tzv. Privacy Sandbox, ve jehož rámci funguje princip Federated Learning of Cohorts. Ten umožňuje cílit na celé skupiny uživatelů s podobnými zájmy namísto oslovování reklamou konkrétního člověka. Podobným způsobem by to prý nakonec mohlo fungovat i u mobilů. Jsme zvědaví, zda a jak Google zpřísnění nakládání s uživatelskými daty v systému Android zavede.

Jak velký máte přehled o tom, co o vás Google ví?

Zdroj: Bloomberg