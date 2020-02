Společnost Samsung představí 11. února na své akci Unpacked 2020 řadu Galaxy S20, ohebný telefon Galaxy Z Flip a také nové Galaxy Buds+. K němu se však zřejmě přidá i Google se svým operačním systémem Android, jelikož se dnes na oficiálním Twitterovém účtu objevil poměrně zajímavý tweet.

V něm uvádí, že na můžeme na konferenci Unpacked 2020 očekávat něco velmi zajímavého. Redaktoři ze serveru tipují, co přesně by to mohlo být. Jedním z méně zajímavých odhadů je, že by mohla řada Galaxy nativně podporovat videochat Google Duo. Předchozí zprávy z Jižní Koreji tomu totiž dosti nasvědčují. To by však dle našeho názoru nebylo natolik zajímavé, aby se o tom kanál Android na Twitteru zmínil předčasně.

Druhým, a poměrně zajímavějším odhadem je, že by mohl Google představit optimalizované prostředí pro skládací telefony, jelikož se má na scéně objevit již zmiňovaný Galaxy Z Flip. Google již v minulosti oznámil nativní podporu těchto zařízení v nejnovějším systému Android 10, ovšem zde by se mohl vyšvihnout s lepšími podmínkami pro vývojáře, či vlastním kompletně novým rozhraním. Akce vypukne již za čtyři dny, tak si počkejme, co si pro nás Google přichystal.

Těšíte se na Unpacked 2020?

