Tohle potěší! Androidy budou díky Googlu o trochu rychlejší a nabídnou delší výdrž

Androidy budou díky Googlu o trochu rychlejší a nabídnou delší výdrž

Google zavádí do jádra Androidu techniku AutoFDO, která optimalizuje kód na základě reálného používání telefonu Výsledkem je o 4,3 % rychlejší start aplikací, 2,1 % rychlejší boot a lepší výdrž baterie Změna se postupně nasadí na jádra Androidu 15, 16 i chystaného Androidu 17

Jakub Kárník Publikováno: 16.3.2026 16:00

Když výrobci telefonů chtějí zákazníky oslnit rychlostí, obvykle sáhnou po výkonnějším čipsetu. Google to zkouší jinak — místo silnějšího železa ladí způsob, jakým Android vůbec funguje pod kapotou. A výsledek sice nezní tak sexy jako „nový Snapdragon", ale v praxi se projeví u každého telefonu s Androidem.

Co je AutoFDO a proč by vás to mělo zajímat

Tým pro Android LLVM toolchain tento týden oznámil nasazení techniky zvané AutoFDO — Automatic Feedback-Directed Optimization — přímo do jádra Androidu. Zjednodušeně řečeno jde o to, že kompilátor, který sestavuje jádro systému, přestane hádat, jak se kód bude chovat, a místo toho se řídí daty o tom, jak telefon reálně používáte. Při běžném sestavení kernelu musí kompilátor udělat tisíce rozhodnutí — jestli má funkci vložit přímo do kódu, která větev podmínky se pravděpodobně provede častěji a podobně. Dělá to na základě obecných pravidel, která ale ne vždy odpovídají skutečnosti. AutoFDO tenhle přístup obrací: Google nasbíral data o chování 100 nejpoužívanějších aplikací v laboratorním prostředí a na základě těchto vzorců kompilátor přesně ví, které části kódu jsou „horké" (používané neustále) a které „studené" (využívané zřídka).

Dvě procenta nestojí za řeč? Omyl

Naměřená čísla na zařízeních Pixel vypadají na první pohled skromně: o 2,1 % rychlejší boot, o 4,3 % rychlejší studený start aplikací a další vylepšení metrik, které koncový uživatel přímo nevnímá. Jenže tady jde o kontext. Jádro Androidu spotřebuje přibližně 40 % veškerého procesorového času. Každé procento optimalizace na této úrovni se projeví v úspoře energie, rychlosti odezvy a plynulosti celého systému. A hlavně — tyhle optimalizace se sčítají. Google už dříve nasadil AutoFDO na uživatelské knihovny a dosáhl 4% zrychlení startu aplikací a 1% zrychlení bootu. Teď přidává jádro systému, takže efekt se násobí.

Jak to funguje v praxi

Google sestavil celou pipeline, která optimalizaci udržuje aktuální. Na testovacích zařízeních nahraje nejnovější kernel, spustí na něm 100 nejoblíbenějších aplikací a pomocí profilátoru simpleperf zachytí, kudy kód běží nejčastěji. Využívá k tomu hardwarové funkce ARM procesorů — konkrétně Embedded Trace Extension a Trace Buffer Extension na Pixelech. Nasbíraná data se pak vyčistí, spojí z více zařízení do jednoho celku a oříznou o studené funkce, které se používají výjimečně. Výsledný profil se zabalí do nového buildu kernelu a otestuje, jestli výkon skutečně stoupl a nic se nerozbilo. A protože se kód průběžně mění, Google celý proces pravidelně opakuje s každým vydáním jádra.

Kdo a kdy se dočká

AutoFDO optimalizace se aktuálně nasazuje na jádra android16-6.12 a android15-6.6, podpora se rozšíří i na chystaný android17-6.18. Zatím jde o optimalizaci hlavního binárního souboru jádra (vmlinux), ale Google plánuje rozšíření i na GKI moduly a případně na vendor moduly výrobců telefonů. Důležité je, že AutoFDO nemění logiku kódu — pouze ovlivňuje, jak kompilátor kód uspořádá a přeloží. Funkce, které profil nezachytil, se kompilují klasickým způsobem. Riziko regresí je proto minimální, což je ostatně důvod, proč Google stejný přístup už roky používá v ChromeOS a na vlastní serverové infrastruktuře. Na uživatelské straně to znamená jediné: telefon by měl být o trochu svižnější a o trochu úspornější, aniž byste cokoliv museli dělat. Žádná revoluce, ale přesně ten typ práce, který se pod kapotou dělat má.

Zdroj: Android Developers Blog