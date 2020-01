Dvě nové Google aplikace mají pomoci proti závislosti na telefonu

Telefony máme mnozí v ruce až příliš často a dlouho. Víme to, možná nás to i trápí, ale většina z nás s tím moc nedělá. Pro tyto případy existují projekty jako “Digital Wellbeing Experiments” od Googlu, ve kterém americký gigant vydává aplikace pro sledování a omezování doby používání telefonu. Své vlastní má například i Samsung či Huawei, často přímo předinstalované v nadstavbě Androidu. My se teď ale podívejme na dvě novinky, které přibyly v Obchodě Play právě v rámci Google projektu DWE. Nové dvě aplikace pro sledování “digitální rovnováhy” se jmenují Activity Bubbles a Screen Stopwatch.

Activity Bubbles

Jde o parádní hříčku, která vám namísto tapety “sype” na plochu bubliny. Ty jsou různě velké podle toho, v jak dlouhých intervalech jste používali telefon. Každá bublina je vytvořena v okamžiku odemčení telefonu a roste do okamžiku, než ho zase odložíte. Na konci dne tak můžete mít vizuální představu, jak dlouho a v jakých intervalech jste váš telefon používali. Funkci můžete zapnout z aplikace, případně ji najdete i mezi tapetami.

Screen Stopwatch

Tyto přísné stopky si také přisvojí vaši tapetu. Namísto hravých bublin ale nekompromisně a upřímně ukazují čas, jaký jste během dne u telefonu strávili. Stejně jako u bublin se stopky zapínají s každým odemčením a zastavují s odložením telefonu. I tuto funkci můžete zapnout z aplikace i z nastavení tapet.

Jestli to myslíte se sledováním digitání rovnováhy vážně, aplikace Activity Bubbles a Screen Stopwatch určitě vyzkoušejte. Dobře viditelné výsledky v černobílém kontrastním provedení jsou hodně efektní. A když se uživateli poštěstí, budou i efektivní. Takovým jasným statistikám prostě neuhnete. Pokud by vás lákaly další možnosti, určitě se mrkněte na stránky projektu. Kromě zmíněných dvou novinek z dílny Googlu tam najdete nástroje i od jiných vývojářů. Pro Pixel 3a je nově k dispozici například speciální obálka, která z telefonu udělá obyčejný aparát s číselníkem. Na stránce projektu dokonce můžete přispět i vlastním nápadem.

