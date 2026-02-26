Microsoft Office 2021 Pro za 730 Kč a Windows 11 Pro za 290 Kč? Godeal24 spouští slevový Software Special Sale

TOPlist

26.2.2026 09:00
Godeal24 nabízí doživotní licence Microsoft Office a Windows s více než 90% slevou. Je čas vylepšit svůj pracovní nástrojový set. Pokud jste zvažovali modernizaci svého kancelářského softwaru nebo operačního systému, právě teď může být ten správný okamžik. Godeal24 totiž odstartoval svoji Software Special Sale, ve které nabízí doživotní licenci Microsoft Office 2021 Pro za pouhých 730 Kč (původní cena 5 789 Kč) a licenci Windows 11 Pro jen za 290 Kč. Tyto nabídky představují jednu z nejlevnějších cest, jak legálně získat nejnovější nástroje pro práci i domácí použití.

Doživotní licence Office 2021 Pro pro Windows

Microsoft Office 2021 Pro zahrnuje celkem osm výkonných aplikací – od Wordu přes Excel až po PowerPoint či Outlook. Instalace je jednoduchá, software si stáhnete digitálně a můžete jej používat prakticky ihned. Licence je vázaná na vaše zařízení, nikoli na váš Microsoft účet, což umožňuje jednoduché nasazení bez nutnosti složité správy. V ceně jsou navíc zahrnuty i budoucí aktualizace, které zajistí přístup k novým funkcím a bezpečnostním opravám.Pokud se rozhodnete nakoupit více licencí, cena za jednu klesá na 605 Kč za zařízení, což z nabídky dělá ještě výhodnější investici pro malé firmy, freelancery nebo rodiny se více počítači.

image

Windows 11 Pro za necelých 290 Kč přináší profesionální funkce operačního systému nové generace, jako jsou rozšířené možnosti zabezpečení, virtualizace, správy zařízení a podpory pro vzdálenou práci. Tato verze je ideální volbou nejen pro pokročilé uživatele, ale i pro firemní nasazení.Godeal24 tak dává firmám i jednotlivcům jedinečnou příležitost za zlomek původní ceny vybavit své počítače spolehlivým a výkonným softwarem. S více než 90% slevou se návratnost investice stává okamžitou – a za cenu jednoho oběda si můžete výrazně zefektivnit každodenní práci.

Časově omezená akce! Originální WinOS za bezkonkurenční ceny!

62% sleva platí pro Office a balíčky! (Kód kupónu „SGO62“)

Originální multipacky. Nejvýhodnější nabídka!

Praktický software pro váš počítač

>> Více nástrojů

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Poznámka redakce

Komerční články nepíše redakce Svět Androida, ale pouze poskytuje prostor pro zveřejnění článku od partnera.

