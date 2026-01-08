TOPlist

Novoroční prodej 2026: Začněte novou kapitolu s Office 2021 Pro za 25€ a Win 11 Pro za 12€! Další klíče s 90% slevou!

Sdílejte:
Komerční článek
Komerční článek
8.1.2026 07:00
Ikona komentáře 0
godeal novy rok 2026 akce

Dejte roku 2026 nový začátek, začínaje vaším počítačem! Zaplacení plné ceny za klíče k počítačovým softwarům není jediný způsob, jak si upgradesovat. Získejte Office 2021 Pro od 25,45 € během novoročního prodeje Godeal24 roku 2026! Godeal24 v rámci svého novoročního prodeje 2026 nabízí levné klíče k softwaru a zaručuje, že veškerý software je naprosto 100 % originální!

Nejede se o zkušební verzi ani webovou edici, kterou vám někdo dal na vysoké škole – Godeal24 vám nabízí celou sadu Office 2021 Professional pouze za 30,25 € na jeden počítač! K dispozici je také balíček 5 klíčů Office 2021 za šílenou cenu 25,45 €/počítač, což je ideální pro malé týmy nebo jako uvažlivý dárek pro přátele. Aplikace, včetně Wordu, Excelu, OneNotu, PowerPointu, Outlooku, Publisheru, Accessu a bezplatné verze Teams, po aktivaci běží lokálně a pokračují v fungování i když je váš počítač offline. Software funguje rok za rokem na stejném zařízení, protože licence je trvalá – to má význam pro každého, kdo upřednostňuje předvídatelné náklady, offline spolehlivost a plnou kontrolu nad soubory. Uživatelé Macu nemusí chybět silu MS Office. Office 2021 Home and Business pro Mac vybaví vaše apple zařízení šesti užitečnými aplikacemi, a nyní je můžete získat všechny navždy pouze za 49,99 € (zvyklá cena 219 €). Ať už používáte počítač hlavně pro práci, školu nebo osobní účely, MS Office má něco pro každého.

image

Novoroční ceník: Doživotní licence pro kanceláře za nízkou cenu!

Kromě Office nabízí Godeal24 i Windows 11 Pro za pouhých 12,25 € (cca 298 Kč). Pokud stavíte nový počítač, nebo chcete přejít na moderní operační systém s podporou nejnovějších funkcí a zabezpečení, jde o mimořádně výhodnou nabídku.

Novoroční výprodej! Skutečná výhra za cenu, které uvěříte!

Originální Office a Win za sníženou cenu. (Kód kupónu „SGO62“)

Originální balíky. Nejvýhodnější nabídka roku!

Praktický software pro váš počítač

>> Více nástrojů

Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

O autorovi

Komerční článek

Jsem Komerční článek, váš průvodce světem partnerských sdělení na Světě Androida. Nejsem člověk z masa a kostí, ale digitální entita, jejímž jediným úkolem je přinášet… Více o autorovi

Komerční článek
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024