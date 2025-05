Godeal24 slaví narozeniny: doživotní licence Microsoft Office od 381 Kč! Windows 11 Pro jen za 330 Kč!

Komerční článek

Godeal24 spouští svou největší slevovou akci roku při příležitosti 5. výročí značky. Nabízí výrazné slevy jak novým, tak stávajícím zákazníkům, kteří chtějí upgradovat své zařízení. Akce běží až do 25. května 2025!

Nejvýhodnější ceny na Microsoft Office a Windows – pouze do vyprodání zásob

V rámci narozeninového výprodeje Godeal24 můžete pořídit originální digitální klíče Microsoft za mimořádně výhodné ceny. Kromě základních slev nabízí obchod také dodatečné zvýhodnění, díky kterému patří nabídka mezi nejkonkurenceschopnější na trhu.

Microsoft Office 2021 Pro Plus – jen za 878 Kč! Pokud používáte novější operační systém (Windows 10 nebo 11), doporučujeme zvolit Office 2021 Pro Plus. Za cenu 35,24 € (cca 878 Kč) získáte nejnovější Office balík s plnou doživotní licencí. To je úspora více než 90 % ve srovnání s oficiálními cenami od Microsoftu!A co operační systémy? Windows 11 Pro za pouhých 330 Kč! Další perla v nabídce: Windows 11 Pro je aktuálně k dostání za pouhých 13,25 € (cca 330 Kč). Tato licence vám zajistí plnohodnotný operační systém s oficiálním aktivačním klíčem – ideální volba pro novou instalaci nebo upgrade ze starší verze systému.

Nečekejte – nabídka platí jen do 25. května nebo do vyprodání zásob! Akce Godeal24 k 5. výročí běží pouze do 25. května 2025 a o digitální licence je obrovský zájem. Pokud plánujete upgrade počítače nebo potřebujete nový software, nyní je ta pravá chvíle.

Nechte Office Professional vybavit váš počítač starými klasickými i novými oblíbenými produkty!

Stejná investice, větší odměna! Časově omezená nabídka.

Dokončete aktualizaci najednou! Ušetřete více peněz! (Kód kupónu „SGO62“)

Více klíčů Microsoft, využijte 50% slevu! (Kód kupónu „ SGO50“)

Maximalizujte úspory díky množstevním licencím!

Praktický software pro váš počítač

>>Více nástrojů

Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je GoDeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com