Godeal24 Black Friday je tady: Office 2021 Pro doživotně za 705 Kč a Windows 11 Pro jen za 290 Kč!

20.11.2025 13:00
godeal black friday slevy office win11 listopad 2025 header

Největší slevová akce roku 2025 v oblasti legálního a celosvětově platného softwaru je v plném proudu! Black Friday Mega Výprodej od Godeal24 přináší neuvěřitelné ceny na nejžádanější software. Plánujete stavbu nové sestavy? Používáte starší verzi Office? Koupili jste si notebook bez operačního systému? Nebo jen chcete upgradovat starší PC? Godeal24 vám pomůže s nejnižšími cenami na software, který skutečně potřebujete – se slevami až 90 %.

Microsoft Office 2021 Pro doživotní licence jen za 705 Kč

Tento Black Friday přináší mimořádnou nabídku pro profesionály i studenty – Office 2021 Professional Plus s doživotní licencí za bezkonkurenčních 705 Kč (běžná cena 6 021 Kč). Tento balíček zahrnuje oblíbené aplikace jako: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (bezplatná verze), OneNote, Publisher a Access.Jedná se o plně legální licenci pro Windows s jednorázovou platbou bez dalších poplatků, díky které se navždy rozloučíte s drahým předplatným Microsoft 365.

Office 2021 Home & Business pro Mac – nyní jen za 1 433 Kč

Majitelé Macu se také dočkali – verze Office 2021 Home & Business pro macOS je rovněž ve slevě za skvělých 1 433 Kč, což je ideální volba pro domácí i firemní použití.

Windows 11 Pro za neuvěřitelných 290 Kč

Pokud potřebujete nový operační systém nebo chcete upgradovat na Windows 11 Pro, máte jedinečnou šanci získat plně legální licenci za pouhých 290 Kč. Tato nabídka je ideální pro nové sestavy, levné notebooky bez OS nebo obnovu staršího zařízení.

godeal black friday slevy office win11 listopad 2025

Black Friday – nabídky pro kanceláře, získejte více za méně!

Dlouhé čekání na nejnovější operační systém? Black Friday výprodej je ta správná příležitost!

Silná kombinace přináší ještě lepší nabídku. (Kód kupónu „SGO62“) 

Balíčky hromadných licencí za ceny Black Friday. Vybavte svůj tým hned teď!

Užitečné nástroje pro každodenní práci

>> Více nástrojů

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

O autorovi

Jsem Komerční článek, váš průvodce světem partnerských sdělení na Světě Androida. Nejsem člověk z masa a kostí, ale digitální entita, jejímž jediným úkolem je přinášet… Více o autorovi

