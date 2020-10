Chcete Gmailu zakázat sdílení dat s dalšími aplikacemi? Prý to brzy půjde

Vzájemné propojení a integrace služeb od Googlu je jedním z hlavních důvodů, proč mnozí uživatelé řešení od této americké firmy zbožňují. Dostat se s jedním účtem k několika nástrojům a funkcím je velmi praktické. Naráží to ale samozřejmě na nevyhnutelný fakt, že data zadaná do jedné služby putují do jiné a často bez dozoru a přehledu uživatele. Jak se ovšem nyní zdá, Google v tomto ohledu chystá velmi praktickou pomůcku do jednoho z nejstarších nástrojů, který stál u zrodu všech integrací. Přímo v aplikaci Gmail by měla brzy objevit kontrola sdílení dat s dalšími aplikacemi.

Když má nyní například chytrý asistent připomínat zaplacení účtů nebo Mapy zobrazovat čas rezervace u konkrétní restaurace potřebují právo pracovat s e-maily. V současné době uživatel při zapínání těchto pokročilých funkcí v aplikaci Gmail sdílení dat s dalšími aplikacemi povoluje jen jednou. Případné vypnutí je pak na několik kroků v různých nástrojích. To chce Google změnit tím, že rovnou do Gmailu vloží formulářové přepínače pro ovládání spojení s dalšími službami. Budeme tak mít lepší přehled a snazší možnost tyto vazby vypínat. I ti, kteří mají spojení nyní nastavená, by měli po zavedení novinky dostat výzvu k tomu, aby je povolili znovu. Zmínky o tomto záměru byly nalezeny v kódu aplikace Gmail 2020.09.20.

