Vylepšení nebo komplikace? Google zamíchal nastavením podpisů v Gmailu a uživatelé tápou

Jak asi víte, v e-mailové schránce od Googlu si můžete pro své e-maily nastavit podpis. A ten se nemusí omezovat na pouhé rozloučení, jméno a příjmení. Na webu si k podpisu můžete klidně přidat i obrázek či logo, případně text zformátovat podle svých potřeb.

Jenže pokud používáte Gmail ve formě mobilní aplikace, nic takového udělat nemůžete. Podpis zkrátka musíte zadat do běžného textového pole a ničím ho nemůžete ozvláštnit. A kvůli tomu se rázem dostáváte do poměrně paradoxní situace – vaše e-maily odesílané z webu se honosí podpisem vymazleným do posledního detailu, zatímco ty posílané prostřednictvím aplikace Gmail obsahují jen suchý text. Což vypadá přinejmenším zvláštně.

Došlo to asi už i vývojářům Googlu, a tak přinášejí jednu velmi vítanou novinku. A je s podivem, že nebyla dostupná už dávno. Ačkoliv si v appce stále nemůžete nastavit takový podpis jako ve webové verzi, tak se do ní konečně ten webový začne propisovat.

Co to přesně znamená? Pakliže máte přes webový prohlížeč nastavený podpis s formátováním či obrázkem, automaticky se vloží i k e-mailům odesílaným z mobilu. Ale ještě nejásejte. Má to totiž jeden háček. Pokud máte podpis nastavený i v appce, tak se bude i nadále používat pouze ten. Takže abyste funkci zpřístupnili, musíte si svůj mobil z aplikace Gmail smazat.

Ve finále tak půjde o zjednodušení a sjednocení této funkce. Nicméně, do aplikace stále nepřibyl žádný editor, který by vám umožnil přizpůsobit si podpis bez využití webového prohlížeče. Což je velká škoda a Google by podle mě mohl zapracovat i na této drobnosti. Zatím totiž uživatelům tak trochu komplikuje život. A co víc, současná novinka přichází pouze na zařízení s Androidem, takže majitelé iPhonů či iPadů mají zatím smůlu.

Používáte ve svém e-mailovém podpisu i formátování či obrázky?

Zdroj: Google, Android Police