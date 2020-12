Šikovné: Přílohy pocházející z MS Office teď jdou editovat přímo v Gmailu

Pokud bychom měli vyjmenovat negativa prostředí Gmailu, velmi vysoko by pravděpodobně stála práce s přílohami. Jejich stahování, přeposílání nebo otevírání je v mnoha ohledech problematické nebo krkolomné. Google teď trochu zapracoval alespoň na jedné variantě práce s přijatými soubory. V případě přílohy pocházející z MS Office teď Gmail nabízí možnost editace. Platí to pro textové soubory, tabulky a prezentace. Pokud vám nyní od někoho dorazí například soubor .docx, můžete jedním kliknutím zahájit jeho převod do editoru v Google Dokumentech a rovnou jej upravovat. A to bez stahování.

Další novinka přibyla i pro opačný proces. Když dokončíte editaci přijatého souboru, můžete upravenou přílohu rovnou poslat ve stejné konverzaci zpět. Slouží k tomu nové menu v Google Dokumentech. V našem případě už Gmail tužku pro úpravu přílohy z MS Office ukazuje a editace skutečně funguje.

Nové menu ale zatím nevidíme. Funkce je nicméně postupně zaváděna a to může trvat až do 25. prosince. Koncoví uživatelé nemusejí nic přepínat, nové prvky naskočí automaticky. V tento moment se bavíme o webové verzi Gmailu. V mobilní aplikaci jsme změnu nezaznamenali a Google se o ní nezmiňuje.

Jak se vám v Gmailu pracuje s přílohami?

Zdroj: Google