Mobilní Gmail má funkci, po které jste “jistě” velmi toužili

Mobilní aplikace mailového klienta Gmail má další funkci. Pokud jste náhodou neodhalili nadsázku a sarkasmus v nadpisu, tak vězte, že se bavíme o novince, která patří spíš do kategorie “bylo tohle opravdu nutné?”. Odpůrci dřívější integrace nástrojů jako Chat nebo Místa (mimochodem víme, jak je vypnout) mohou pomalu začít skřípat zuby, protože ano, Google do Gmailu přidal další možnost komunikace mimo klasické e-maily. A není to nic jiného než hovory a videohovory.

Novinka se týká uživatelů, kteří v rámci této aplikace používají Chat a v něm si dopisují s jednotlivými lidmi. U konverzací 1:1 (tedy zatím nikoli u skupinových místností) se od 6. prosince začínají objevovat na horním panelu nové ikony se sluchátkem a kamerou, které odkazují na zmíněné hovory a videohovory. Zavedení se týká všech uživatelů kancelářského balíku Google Workspace ve všech úrovních.

I když trochu pochybujeme, že tuto možnost volání bude někdo efektivně využívat, je prostě tady. Takže pokud byste to náhodou měli od vyřizování pošty v Gmailu “daleko” do klasické telefonní aplikace, víte, co máte dělat.

Také považujete tuto novinku za zbytečnost?

Zdroj: Google