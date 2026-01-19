TOPlist

Nejlepší herní myš okolo pětistovky? Oblíbený Glorious Model O Eternal nikdy nebyl levnější!

  • Glorious Model O Eternal je ultralehká herní myš s hmotností pouhých 55 gramů
  • Na Alze teď stojí 565 Kč s kódem VYPRODEJ35, původní cena byla 869 Kč
  • PC Gamer jí dal 92/100 a označil ji za nejlepší budget herní myš na trhu

Jakub Kárník
19.1.2026 12:00
glorius mys jpg

Glorious Model O patří mezi legendy extrémně lehkých myší – originál z roku 2019 odstartoval celý segment. Verze Eternal je jeho novější (a levnější) varianta a teď ji na Alze seženete za 565 Kč s kódem VYPRODEJ35. Za tuhle cenu těžko najdete lepší herní myš.

Váží 55 gramů, což je o 30 g méně než populární Logitech G203. Senzor PixArt 3311 nabízí citlivost až 12 000 DPI a 1000Hz polling rate – pro většinu hráčů více než dostačující. Spínače Huano pod hlavními tlačítky mají životnost 80 milionů kliknutí a příjemnou taktilní odezvu, jsou ale hlučnější. Symetrický tvar sedí do dlaně, texturovaný plast zajišťuje grip.

PC Gamer myš ohodnotil 92 ze 100 a prohlásil ji za lepší koupi než dosavadního krále levných myší Logitech G203 – má výkonnější senzor, nižší hmotnost a modernější design. Jediná výtka míří ke kabelu, který působí trochu levně. RGB podsvícení prosvítá skrz děrovaná záda a dá se nastavit přes software Glorious Core. Za 565 Kč dostanete myš, která by klidně mohla stát dvojnásobek.

Co říkáte na tuto slevu?

Zdroj: Alza

