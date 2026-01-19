Nejlepší herní myš okolo pětistovky? Oblíbený Glorious Model O Eternal nikdy nebyl levnější! Hlavní stránka Zprávičky Glorious Model O Eternal je ultralehká herní myš s hmotností pouhých 55 gramů Na Alze teď stojí 565 Kč s kódem VYPRODEJ35, původní cena byla 869 Kč PC Gamer jí dal 92/100 a označil ji za nejlepší budget herní myš na trhu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Glorious Model O patří mezi legendy extrémně lehkých myší – originál z roku 2019 odstartoval celý segment. Verze Eternal je jeho novější (a levnější) varianta a teď ji na Alze seženete za 565 Kč s kódem VYPRODEJ35. Za tuhle cenu těžko najdete lepší herní myš. KOUPIT GLORIOUS MODEL O ETERNAL Váží 55 gramů, což je o 30 g méně než populární Logitech G203. Senzor PixArt 3311 nabízí citlivost až 12 000 DPI a 1000Hz polling rate – pro většinu hráčů více než dostačující. Spínače Huano pod hlavními tlačítky mají životnost 80 milionů kliknutí a příjemnou taktilní odezvu, jsou ale hlučnější. Symetrický tvar sedí do dlaně, texturovaný plast zajišťuje grip. PC Gamer myš ohodnotil 92 ze 100 a prohlásil ji za lepší koupi než dosavadního krále levných myší Logitech G203 – má výkonnější senzor, nižší hmotnost a modernější design. Jediná výtka míří ke kabelu, který působí trochu levně. RGB podsvícení prosvítá skrz děrovaná záda a dá se nastavit přes software Glorious Core. Za 565 Kč dostanete myš, která by klidně mohla stát dvojnásobek. Co říkáte na tuto slevu? Zdroj: Alza O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza myš slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025