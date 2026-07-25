Vstupenka do světa custom klávesnic za polovinu. Glorious GMMK 3 spadla z 3 999 na 1 954 Kč Hlavní stránka Zprávičky Glorious GMMK 3 je plnohodnotná mechanická klávesnice s hotswap sockety, RGB a lineárními spínači Z původních 3 999 Kč spadla na 2 299 Kč a členové AlzaPlus+ ji mají za 1 954 Kč Pozor na jedinou věc: tahle varianta má americké US popisky bez české diakritiky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Glorious je značka, kterou si komunita stavitelů klávesnic hýčká – a její modulární GMMK 3 teď spadla o polovinu. Členové AlzaPlus+ ji koupí za 1 954 Kč místo původních 3 999 Kč, bez členství stojí 2 299 Kč. Za tu cenu dostáváte plnohodnotný formát se 100% rozložením včetně numerického bloku a hlavně platformu, kterou můžete donekonečna ladit. 👍 Berte, pokud chcete kvalitní mechaniku, kterou si časem přestavíte k obrazu svému – a US popisky vám nevadí nebo píšete všema deseti.🤔 Váhejte, pokud potřebujete českou diakritiku vidět na klávesách – tahle varianta má americký layout.💰 Cenovka: 1 954 Kč za hotswap klávesnici od Glorious je cena, za kterou se běžně prodávají obyčejné mechaniky bez možnosti výměny spínačů. CHCI GMMK 3 ZA 1 954 KČ Klávesnice, která roste s vámi Kouzlo GMMK 3 je v hotswap socketech – předinstalované lineární spínače můžete kdykoli bez pájení vyměnit za jakékoli jiné, od tichých kancelářských po klikavé retro. Přesně tak funguje vstup do světa custom klávesnic: koupíte hotový základ a postupně měníte spínače, keycapy nebo zvuk úhozu podle nálady. K tomu dostanete RGB podsvícení, software Glorious Core pro přemapování kláves a makra a bytelnou konstrukci, kterou si komunita pochvaluje. Na Alze má klávesnice zatím hodnocení 5 z 5, byť jen od čtyř zákazníků. US layout: pro někoho stopka, pro jiného bonus Důvod slevy je zjevný – jde o variantu s americkými popisky, po které česká kancelář sáhne méně ochotně. V systému si samozřejmě přepnete českou klávesnici a diakritika funguje normálně, jen ji neuvidíte na klávesách. Programátoři a hráči, kteří stejně píšou naslepo nebo v angličtině, tak dostávají prémiovou stavebnici za cenu obyčejné klávesnice; komu česká diakritika na klávesách chybět bude, ať sáhne po CZ modelu jinde. Pro cílovku je to ale skvělý vstup do custom klávesnic. VYUŽÍT SLEVU 51 % Píšete naslepo a US layout vás netrápí, nebo je pro vás česká klávesnice povinnost? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025