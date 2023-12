Nástupce nadstavby MIUI v podobě HyperOS dorazí na globální trh začátkem příštího roku

V prvním čtvrtletí 2024 jej obdrží celkem 9 zařízení

Zastoupeny jsou smartphony Xiaomi, Redmi i Poco a dočká se i jeden tablet

O novém systému HyperOS, který má nahradit mnohými milovanou, jinými zatracovanou nadstavbu MIUI u zařízení Xiaomi včetně podznaček Poco a Redmi toho u nás již bylo napsáno mnoho. Dokonce jsme vám přinesli i první pohled na tento software. Nezbývá tak než čekat, kdy se konečně novinka objeví i ve vašem zařízení od Xiaomi. Pokud patříte mezi méně trpělivé uživatele, tak pro vás máme dobrou zprávu, tedy za předpokladu, že vlastníte některé z těchto devíti zařízení, do kterých globální HyperOS zamíří jako první.

Která zařízení dostanou globální HyperOS jako první?

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Pad 6

Redmi Note 12

Redmi Note 12S

Poco F5

Jak si můžete všimnout, seznam se proti dříve spekulovaným zařízením, která by měla jako první obdržet globální HyperOS liší jen minimálně. Každopádně jedná se již o oficiální seznam potvrzený na sociálních sítích výrobce. I tak to ale každopádně neznamená, že by se v prvním čtvrtletí roku 2024 nemohlo aktualizace dočkat i více zařízení. Z našeho pohledu je zajímavé, že se jako první mají na globálním trhu dočkat HyperOS dvě nejslabší zařízení z řady Redmi Note 12. Zároveň zde chybí zmínka o aktualizaci pro Poco F5 Pro, nicméně zatím byla brzká aktualizace skutečně přislíbena jen pro základní model. Na druhou stranu nás těší, že se nezapomnělo na velmi povedený tablet Xiaomi Pad 6.

