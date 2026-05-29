Uvažujete nad OLED monitorem? 27" model GIGABYTE s 280Hz frekvencí zlevnil

Adam Kurfürst
29.5.2026 08:00
GIGABYTE MO27Q2A tri monitory

QD-OLED monitory pro kompetitivní hraní se ještě donedávna držely cenově výš. GIGABYTE MO27Q2A teď ale s kódem ALZADNY15 spadl na 11 892 Kč, což je níž než předchozí minimum 12 742 Kč. Při uvedení loni v srpnu stál 15 490 Kč. Model zaujme rozlišením QHD a 280Hz obnovovací frekvencí, uživatelé mu udělili hodnocení 4,8/5.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud přecházíte z IPS a chcete 27″ QHD OLED na hry i běžnou práci za co nejnižší cenu.
⚠️ Zvažte, pokud máte velmi tichou místnost a citlivý sluch (část uživatelů řeší coil whine), nebo chcete bezstarostné HDR bez ladění ve Windows.
💡 Za 11 892 Kč jde o nejnižší cenu tohoto modelu v historii a v dané třídě QD-OLED panelů o silný poměr cena/výkon.

Proč je tenhle monitor zajímavý

Tenhle monitor GIGABYTE míří na hráče, kteří chtějí QD-OLED panel od Samsungu bez toho, aby šli do mnohem dražší kategorie. Dostanete typické přednosti této technologie: hlubokou černou, vysoký kontrast 1 500 000:1 a velmi syté barvy s pokrytím 99 % prostoru DCI-P3. Pro běžné použití navíc platí, že 27″ QHD je rozumný kompromis mezi ostrostí obrazu a nárokem na grafiku, kdy 280 Hz reálně využijete spíš v kompetitivních hrách než v kanceláři.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Rozlišení 2560 × 1440 na 27″ dává jemný a čistý obraz, který oceníte ve hrách i u filmů. Panel zvládá 10bitovou barevnou hloubku (přes miliardu odstínů) a je certifikovaný na VESA DisplayHDR True Black 400, přičemž v režimu Peak 1000 dosahuje špičkového jasu až 1 000 cd/m² pro HDR scény. U OLED ale obecně platí, že průměrný jas celé plochy je nižší než u špičkových LCD, takže ve velmi prosvětlené místnosti to poznáte.

GIGABYTE MO27Q2A render

Na hry je důležitá kombinace 280 Hz a odezvy 0,03 ms (GtG), která omezuje rozmazání pohybu a vstupní zpoždění. O plynulost bez trhání se stará AMD FreeSync Premium Pro a kompatibilita s G-Sync. Proti vypálení panelu pracuje AI OLED Care spolu s pasivním chlazením a grafenovou tepelnou fólií, což je důvod, proč GIGABYTE dává 3letou záruku včetně krytí vypálení.

Praktická stránka: porty, ergonomie, KVM

Konektivita je na herní monitor nadprůměrná: 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 a USB-C s Power Delivery 18 W, který umí přenášet obraz i dobíjet připojený notebook. Praktickým bonusem je vestavěný KVM přepínač a USB hub, takže jednou klávesnicí a myší ovládáte dva počítače a přepínáte je jedním tlačítkem. Napájecí zdroj je integrovaný v monitoru, takže vám pod stolem nepřekáží žádná externí „kostka“.

Stojan zvládá nastavení výšky v rozsahu 130 mm, naklopení i otočení a funkci Pivot (90°), je kovový a podle uživatelů zabírá na stole méně místa než stojany konkurence. Pro vlastní držák je připravený VESA úchyt 100 × 100 mm. Vestavěné reproduktory poslouží na videa a běžný zvuk, na hudbu si ale podle recenzí raději vezměte sluchátka.

Co říkají uživatelé

Na Alze má monitor hodnocení 4,8 z 5 (27 hodnocení, z toho 11 psaných recenzí) a 93 % zákazníků ho doporučuje. Lidé nejčastěji chválí kvalitu obrazu po přechodu z IPS, syté barvy a kontrast, plynulost při 280 Hz a HDR ve hrách. Opakovaně se objevuje i pochvala za funkci KVM, tenký kovový stojan a integrovaný zdroj, někteří zmiňují přiložený kalibrační certifikát a žádné vadné pixely z výroby.

Férově je ale potřeba zmínit i výtky. Nejčastější se týká coil whine (pískání zdroje), který se objevuje výrazně „kus od kusu“ – řada uživatelů ho neslyší vůbec, jeden ale popisuje silné pískání i u vypnutého monitoru a nutnost ho na noc odpojovat. Dále zaznívá, že lesklý (glossy) povrch nemusí každému sednout, že HDR ve Windows chce trochu ladění (typicky vypnout sekundární monitor a přepínat režim zkratkou), a pár lidí zmínilo méně přesné gradienty nebo jednorázový problém s aktualizací firmwaru. OLED panel se také hůř čistí než LED.

Pokud vás tento konkrétní model nezaujal, ale QD-OLED nebo herní monitor ve slevě hledáte, projděte si i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné monitory i příslušenství. Nabídka se průběžně mění podle skladových zásob.

Kdy to smysl nedává

Tomuhle monitoru se vyhněte, pokud máte hodně prosvětlenou místnost a očekáváte co nejvyšší celoplošný jas – tam si OLED panely obecně nevedou nejlépe. Rozmyslete si ho i v případě, že máte citlivý sluch a sedíte v tiché místnosti, protože riziko coil whine sice závisí na konkrétním kusu, ale není nulové. A pokud cílíte na 4K rozlišení nebo větší úhlopříčku, je tohle QHD 27″ model jinde – pak dává smysl podívat se po dražších variantách.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pokud přecházíte z IPS a chcete 27″ QHD QD-OLED primárně na hry (a využijete ho i na běžnou práci), je tahle cena velmi zajímavá. Za 11 892 Kč s kódem ALZADNY15 jde o historicky nejnižší cenu tohoto modelu a v rámci QD-OLED panelů o silný poměr cena/výkon, navíc s 3letou zárukou včetně vypálení. Naopak ve velmi světlé místnosti, při citlivosti na případné pískání zdroje nebo při požadavku na 4K stojí za to zvažovat jiné modely – jen obvykle vyjdou dráž.

Přešli byste z IPS na QD-OLED kvůli obrazu, i když OLED vyžaduje o něco víc péče?

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

