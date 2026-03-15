Zajímavá akce: Bílý herní stůl s RGB, USB hubem a bezdrátovým nabíjením zlevnil na 2 779 Kč! Hlavní stránka Zprávičky Genesis HOLM 320 je bílý herní stůl o rozměrech 120 × 60 cm s RGB podsvícením Na Alze aktuálně stojí 2 779 Kč, původně se prodával za 4 599 Kč Za tuto cenu zaujme hlavně výbavou navíc – bezdrátovou nabíječkou, USB hubem, držákem na nápoje a háčkem na sluchátka Jakub Kárník Publikováno: 15.3.2026 10:00 U herních stolů často platíte hlavně za vzhled, ale tady je zajímavé, že vedle designu dostanete i poměrně dost praktické výbavy. Genesis HOLM 320 s RGB podsvícením teď na Alze stojí 2 779 Kč místo původních 4 599 Kč, tedy o 1 820 Kč méně. Za tuhle částku nabídne nejen RGB, ale i bezdrátovou nabíječku, USB hub nebo držák na nápoje. Více najdete přímo v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete cenově dostupný herní stůl do menšího nebo středně velkého setupu a oceníte praktické doplňky přímo v konstrukci.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete opravdu velkou pracovní plochu nebo vyšší nosnost pro těžší sestavu.💡 Za 2 779 Kč dostanete RGB stůl s bezdrátovým nabíjením, USB hubem, držákem na pití, háčkem na sluchátka a cable managementem, což vypadá v této ceně velmi dobře. Co je na něm zajímavé Genesis HOLM 320 cílí hlavně na uživatele, kteří chtějí hotový herní stůl bez nutnosti něco dodělávat bokem. Na desce o rozměrech 120 × 60 cm se dá pohodlně postavit monitor, klávesnice, myš i další drobnosti, přičemž právě do menšího pokoje nebo studentského setupu je to rozměr, který dává smysl. Nezabere přehnaně moc místa, ale zároveň není vyloženě stísněný. Největší plus ale dělá výbava. Kromě RGB podsvícení s nastavitelnými efekty tu najdete i bezdrátovou nabíječku, USB hub, držák na nápoje, háček na sluchátka a systém pro správu kabelů. To jsou přesně ty detaily, které u levnějších stolů často chybí, a tady jsou rovnou součástí balení. Kde jsou limity Je ale fér říct, že nejde o stůl pro úplně každého. Deska je z dřevotřísky, takže pokud čekáte prémiový masivní kus nábytku, tohle není ten případ. Nosnost je 60 kg, což je na běžný herní setup v pořádku, ale pro extrémně těžké sestavy nebo větší pracovní využití už je dobré s tím počítat. Uživatelské recenze jsou zatím velmi pozitivní a chválí hlavně to, že stůl působí bytelně, hezky a odpovídá popisu. Objevila se ale i připomínka, že bílý povrch může být o něco náročnější na čištění, což je u světlého nábytku celkem očekávatelné. Za aktuálních 2 779 Kč ale Genesis HOLM 320 působí jako povedená koupě pro někoho, kdo chce stylový bílý gaming stůl s výbavou navíc a nechce za něj dávat přes čtyři tisíce. Stačí vám u herního stolu kompaktnější rozměr 120 × 60 cm, nebo byste raději sáhli po větší pracovní ploše?