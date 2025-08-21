TOPlist

Používáte Gemini? Google právě aktualizoval jeho widgety, můžete je přepnout už nyní!

  • Google aktualizoval widget Gemini na domovské obrazovce
  • Widget teď vypadá hravěji a víc vyčnívá z plochy
  • Aktualizace se již šíří skrz Obchod Google Play

Jakub Kárník
21.8.2025 22:00
Google Gemini widgety nové

Google pokračuje v kosmetických úpravách svých aplikací a tentokrát se dočkal widget Gemini pro Android. Nový design přináší výraznější zaoblení a hravější vzhled, který má widget odlišit od zbytku plochy. Změna přichází těsně před spuštěním nových funkcí Gemini Live.

Zaoblenější a výraznější než dřív

Místo obdélníku má widget teď výrazně zaoblené rohy, které se liší podle velikosti. Jednořádková varianta s ikonami má víc zakulacenou levou stranu, která ladí s hlavním tlačítkem pro otevření aplikace. Dvou a třířádkové widgety zase dostaly výrazné křivky nahoře.

Staré vs. nové widgety Gemini:

Gemini Live widget old
Gemini Live widget redesign

Pilulka „Zeptat se Gemini“ se vrátila ke svému výraznému barevnému zvýraznění podle Dynamic Color, které Google předtím odstranil. Widget díky tomu působí hravěji a rozhodně nepřehlédnutelně – což je zřejmě záměr.

Jak získat nový widget

Aktualizace přichází ve verzi 1.0.795460806 aplikace Gemini, která se šíří přes Google Play. Samotná aplikace je zodpovědná hlavně za ikonu na ploše, widgety a systémové cíle sdílení – veškerá funkčnost běží přes aplikaci Google a novinky se aktivují serverově.

Po aktualizaci stačí widget přidat znovu na plochu – starý se sám nezmění. Můžete si vybrat ze tří velikostí podle toho, kolik místa chcete Gemini věnovat.

Co říkáte na nový vzhled widgetů Gemini?

Zdroj: 9to5google

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
