Používáte Gemini? Google právě aktualizoval jeho widgety, můžete je přepnout už nyní!

Google právě aktualizoval jeho widgety, můžete je přepnout už nyní! Hlavní stránka Zprávičky Google aktualizoval widget Gemini na domovské obrazovce Widget teď vypadá hravěji a víc vyčnívá z plochy Aktualizace se již šíří skrz Obchod Google Play Publikováno: 21.8.2025 22:00 Google pokračuje v kosmetických úpravách svých aplikací a tentokrát se dočkal widget Gemini pro Android. Nový design přináší výraznější zaoblení a hravější vzhled, který má widget odlišit od zbytku plochy. Změna přichází těsně před spuštěním nových funkcí Gemini Live. Zaoblenější a výraznější než dřív Místo obdélníku má widget teď výrazně zaoblené rohy, které se liší podle velikosti. Jednořádková varianta s ikonami má víc zakulacenou levou stranu, která ladí s hlavním tlačítkem pro otevření aplikace. Dvou a třířádkové widgety zase dostaly výrazné křivky nahoře. Staré vs. nové widgety Gemini: Pilulka „Zeptat se Gemini" se vrátila ke svému výraznému barevnému zvýraznění podle Dynamic Color, které Google předtím odstranil. Widget díky tomu působí hravěji a rozhodně nepřehlédnutelně – což je zřejmě záměr. KOUPIT PIXEL 10 NA ALZA.CZ Jak získat nový widget Aktualizace přichází ve verzi 1.0.795460806 aplikace Gemini, která se šíří přes Google Play. Samotná aplikace je zodpovědná hlavně za ikonu na ploše, widgety a systémové cíle sdílení – veškerá funkčnost běží přes aplikaci Google a novinky se aktivují serverově. Po aktualizaci stačí widget přidat znovu na plochu – starý se sám nezmění. Můžete si vybrat ze tří velikostí podle toho, kolik místa chcete Gemini věnovat. Co říkáte na nový vzhled widgetů Gemini? Zdroj: 9to5google