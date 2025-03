Konec písmenek v zaoblených obdélnících: Gboard mění tvary tlačítek

Reklama

Pokud jste zrovna jedni z těch, kteří beta-testují aplikace přímo od Googlu, a jmenovitě pak Gboard, možná jste si mohli všimnout celkem podstatné změny. Google totiž očividně testuje nové vzhledy tlačítek na svých klávesnicích.

Místo toho, aby se písmenka na klávesnicích zobrazovala v zaoblených obdélnících, uvidíme je v kruhových či pilulkových tvarech – nebo v obojím. Jak moc budeme schopni nový vzhled obměňovat a přizpůsobovat, se ještě neví.

Je na místě si v tuto chvíli říct jednu, především mezi ajťáky ohranou, frázi: „Jestli to funguje, už do toho nehrabej.“, a zrovna klávesnice od Google se se zásadními problémy ve funkcionalitě opravdu nepotýkají. Jde tedy spíše o nečekanou experimentaci, která se buď podepíše do budoucího vývoje, nebo zůstane tam, kde se zrodila – v betě.

Nechci, aby můj Gboard měl ohraničení kláves – co teď?

Je nutné počítat s tím, že by spousta uživatelů mohla zásadní změnu vzhledu klávesnice přivítat spíše negativně. V takovém případě jde tvarové ohraničení kláves natvrdo vypnout, a tak by vás případná aktualizace Gboardu nemusela díky přizpůsobivosti klávesnice zasáhnout.

Stačí jít do nastavení Gboardu -> Motiv -> vypnout ohraničení kláves.

Ať už vzhled po příští aktualizaci klávesnice dopadne jakkoliv, po praktické části by neměla proběhnout žádná změna. Měřítko dotyku tedy zůstane pořád stejné, takže se nebudete muset pracněji strefovat do jednotlivých písmenek.

Beta testování nyní probíhá na verzi Gboardu 15.1. Pokud do testování nejste přihlášeni už v tuto chvíli, a chtěli byste si ho vyzkoušet, budete muset hlídat, zda se neuvolní místa v testovacím programu.

Používáte Gboard, nebo holdujete spíše jiné klávesnici? Pokud ano, jaké?

Zdroj: 9to5google