Gboard se inspiruje iOS: půjčuje si trik, kteří uživatelé milují už roky

Klávesnice Google, a tedy Gboard, si půjčuje trik, který už roky milují uživatelé iOS – a konečně ho zavádí i na Androidu. V betě se totiž objevila funkce, která umožňuje „flicknout“ (tedy rychlým pohybem prstu stáhnout) klávesu dolů a tím zadat symbol nebo číslo, aniž byste se museli zdržovat podržením tlačítka nebo celkovým přepínáním klávesnice.

Zní to jako detail, ale ve skutečnosti může taková vlastnost výrazně zrychlit a zpříjemnit psaní. Pokud funkci znáte z iOS, víte, že jakmile si ji člověk osvojí, už nechce zpět.

Co nová vlastnost Gboardu nabídne, a je to vlastně všechno?

V Gboardu bude funkce dostupná přes přepínač v rámci nastavení. Zatím není jasné, jestli tímto způsobem půjde zadávat i čísla z horní řady, nebo jen speciální znaky.

Bylo by trochu zvláštní omezit funkci jen na symboly – a stejně tak je trochu zvláštní i to, že se v popisu mluví o „flicku“, který ale v tomto případě neznamená klasické potáhnutí nahoru, jak by možná dávalo smysl, ale naopak dolů.

Kromě toho chystá Gboard i další novinky: možnost trvale zobrazit číselnou řadu i při zadávání hesel, zaoblenější vzhled kláves nebo rychlé vkládání promptů v nástrojích pro AI psaní.

Všechny změny jsou zatím v testovací fázi, ale už teď to vypadá, že psaní na Androidu bude zase o chlup chytřejší.

Ocenili byste na své klávesnici takovou vychytávku?

Zdroj: 9to5Google, Android Authority