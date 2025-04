Populární klávesnice Gboard chystá spoustu malých, ale šikovných vylepšení

Gboard v15.3.02 beta obsahuje několik nových funkcí. Specialistům z Android Authority se je podařilo aktivovat. Díky tomu si můžeme dopřát náhled na to, co by se brzo mohlo stát denní realitou. Připomínáme, že není jisté kdy a jestli vůbec či v jaké podobě se odhalené funkce dostanou do ostré verze.

Řádek čísel při zadávání hesla

Jsou situace, kdy je je zobrazení řádku čísel žádoucí, ale jindy zbytečně zabírá místo. Jednoznačně je ale užitečné ho mít po ruce během zadávání hesla. Google do klávesnice Gboard přidává právě toto nastavení.

Volitelné zaoblené klávesy

Když Google začal testovat změnu tvaru kláves, nesetkal se s jednoznačně pozitivní odezvou. Pravděpodobně v reakci na to učinil volbu zaoblených kláves volitelnou. Uživatelé si budou moci tvar pozadí kláves vybrat.

Nástroje pro psaní: Zadejte výzvu

Google již dlouho pracuje na praktické funkci Nástroje pro psaní, která by uživatelům umožnila používat umělou inteligenci ke korektuře a přeformulování psaného textu. Nyní přidal uživatelům možnost zadání vlastní výzvy, která povede umělou inteligenci k provedení požadovaných změn.

Teoreticky jej lze také použít k úplnému generování nového textu, protože výzva může být libovolná.

