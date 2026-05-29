Garmin opravil spoustu chyb hodinek Vivoactive 6 a Venu 4. Co vše přináší nová aktualizace?

Garmin začal pro Venu 4 a Vivoactive 6 distribuovat softwarovou aktualizaci s označením 17.33 Novinka přináší celkem 24 změn, z toho 17 oprav chyb, podporu senzorů Approach CT1 a u Venu 4 i tichý režim Aktualizace odstraňuje hned čtyři chyby, které mohly způsobovat samovolný restart hodinek

Adam Kurfürst Publikováno: 29.5.2026 16:00

Majitelé hodinek Garmin Venu 4 a Vivoactive 6 by měli zbystřit. Výrobce začal po několikatýdenním beta testování distribuovat stabilní softwarovou aktualizaci s označením 17.33, která naskočila zhruba dva měsíce po předchozí verzi 16.37. Rozšířit se už stihla k 50 % uživatelů, a pokud se vám novinka ještě nestáhla sama, můžete ji vyvolat ručně přes Nastavení. Novinky pro oba modely Konec samovolných restartů Opravy ve sportovních režimech Drobnosti, které potěší Co je nového jen pro Venu 4 Jeden háček: chyba s restartem se vrací u některých uživatelů Update přináší v součtu 24 změn, přičemž drtivá většina padá na opravy chyb. Část z nich je společná pro oba modely, několik položek je vyhrazeno pouze pro Venu 4. Pojďme se podívat, co konkrétně se mění. Novinky pro oba modely S předplatným Garmin Golf přibývají prémiové funkce jako data o vrstevnicích greenů, vylepšené mapy CourseView a údaj PlaysLike distance Podpora senzorů Approach CT1 pro automatické sledování úderů na golfovém hřišti Rychlejší reakce při spouštění časovače Menu rozložení klávesnice nyní vyvoláte přejetím prstem nahoru ze spodní části obrazovky Aktualizované překlady (GCM Translations 3.90) Konec samovolných restartů Pokud se vám hodinky občas zničehonic restartovaly, mohla za tím stát hned jedna ze čtyř konkrétních chyb. Aktualizace 17.33 by je měla srovnat. Garmin opravil restarty v těchto situacích: Při záznamu sportovní aktivity Při zobrazení večerního reportu Při přidávání aplikací přes Garmin Connect Mobile Při používání WhatsAppu na spárovaném iPhonu Opravy ve sportovních režimech Plavecké tréninky v bazénu už neprocházejí aktivními kroky bez interakce uživatele Vibrace na startovní čas při plavání už znovu fungují U běhu v terénu se vypnula automatická detekce atletické dráhy Při lezení a boulderingu v hale fungují tlačítka zpět a dolů, jak mají Tóny odpočtu pauzy během silových tréninků už neznějí mimo rytmus Osobní rekordy ze silových tréninků se správně synchronizují s aplikací Garmin Connect Nadcházející závodní událost už se na hodinkách opět zobrazuje Postup sledování opotřebení vybavení po aktivitě zahrnuje i právě dokončený trénink Opraveny odhady výdrže baterie při přepínání režimů napájení během aktivit Soubory s aktivitou se už nahrávají na Garmin Connect bez chyb Drobnosti, které potěší Aplikace Počasí se konečně aktualizuje hned po otevření Datové pole východu a západu slunce na ciferníku se opět aktualizuje Hodinky s velkým množstvím uložených aktivit už by neměly občasně zamrzat Opraveno množství drobných chyb, které Garmin blíže nespecifikuje Co je nového jen pro Venu 4 Dražší a vybavenější Venu 4 si oproti Vivoactive 6 odnáší šest exkluzivních úprav. Nejviditelnější je tichý režim. Zbylé položky jsou opět opravy: Přidán tichý režim s rychlým přístupem přes control loop nebo tlačítkovou zkratku Opraveno chybné chování dotykové vrstvy displeje po měření EKG Příchozí hovor se znovu dá přijmout přímo z hodinek Tréninky z Garmin Coach se spolehlivě synchronizují do zařízení Během aktivního hovoru už nejde otevřít hlasové příkazy, hudbu ani hlasové poznámky Zarazila se nadměrná spotřeba baterie po použití telefonního asistenta nebo přijetí hovoru Jeden háček: chyba s restartem se vrací u některých uživatelů Přestože update slibuje konec restartů, na oficiálním fóru Garminu se už objevila stížnost od jednoho uživatele, kterému se hodinky po instalaci aktualizace zasekly v takzvaném bootloopu (neustále se tedy samy od sebe restartují). Zda jde o ojedinělý případ, nebo rozsáhlejší chybu, zatím není jasné. Dorazila už aktualizace 17.33 na vaše Garminy? Zdroje: Garmin (1, 2, 3)

O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi