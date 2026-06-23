Garmin Vivoactive 5 nikdy nebyly levnější. Za 4 tisíce nabídnou GPS, 11denní výdrž a šikovné funkce Hlavní stránka Zprávičky Garmin vívoactive 5 jsou sportovní chytré hodinky s 1,2" AMOLED displejem, multipásmovým GPS, Garmin Pay a výdrží až 11 dní Na Heurece teď stojí od 3 986 Kč a poprvé klesly pod 4 000 Kč (při uvedení v roce 2023 stály 7 190 Kč) Dostanete plnohodnotné Garmin funkce včetně Body Battery, hudby v hodinkách a vodotěsnosti na plavání za nejnižší cenu v historii Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Sháníte sportovní hodinky s osvědčenými funkcemi, slušnou výdrží baterie a velikostně spíše menším displejem? Garmin vívoactive 5 teď na Heurece koupíte od 3 986 Kč, tedy poprvé pod hranicí 4 000 Kč. Na trhu už jsou od roku 2023, kdy při uvedení stály 7 190 Kč. Pro uživatele, kteří chtějí spolehlivý model s dobrou pověstí, ale jde o zajímavou koupi i dnes. CHCI HODINKY V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete pravé sportovní hodinky Garmin s AMOLED, GPS a plaváním a čekali jste na výrazně lepší cenu.⚠️ Zvažte, že hodinky nemají barometrický výškoměr, mapy ani možnost volat přímo z hodinek.💡 Od 3 986 Kč jde o nejnižší cenu v historii modelu — za plnohodnotný Garmin ekosystém je to slušná pozice. Proč jsou tyhle hodinky zajímavé Hlavní lákadlo je kombinace ceny a toho, co Garmin umí. Za 3 986 Kč dostanete hodinky vívoactive 5 s jasným 1,2″ AMOLED displejem, přesným GPS a propracovaným sledováním zdraví, na kterém si Garmin postavil pověst. To je u sportovních hodinek této značky pod čtyřmi tisíci dlouho nevídané — poprvé v historii modelu spadly pod 4 000 Kč, zatímco při uvedení stály 7 190 Kč. Druhý důvod je ekosystém Garmin Connect. Aplikace patří k tomu nejlepšímu v oboru a data ze cvičení, spánku i regenerace v ní dávají smysl i po měsících nošení. Pokud chcete hodinky, které vás reálně posunou v kondici a ne jen ukážou kroky, je tohle silný argument. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Displej je 1,2″ AMOLED s rozlišením 390 × 390 a režimem Always-On, krytý odolným Gorilla Glass 3. O polohu se stará vícesystémové GPS (GPS, GLONASS, Galileo), takže měření trasy je přesné i mimo město. Nechybí NFC a bezkontaktní platby Garmin Pay, Wi-Fi, Bluetooth ani ANT+. Do 4GB úložiště si nahrajete hudbu ze Spotify, Deezeru nebo YouTube Music a běháte pak bez telefonu. OBJEDNAT HODINKY Pro sportovce je klíčová vodotěsnost 5 ATM (50 m) — na rozdíl od levných hodinek s tímhle můžete reálně plavat v bazénu i ve volné vodě. Tělo z hliníku a polymeru váží jen 26 gramů (36 g s řemínkem), takže je na zápěstí sotva cítit. Řemínek je výměnný Quick Release 20 mm, takže si vzhled snadno upravíte. Zdraví, spánek a sport Tady hodinky ukazují, proč jsou Garmin. Sledují tepovou frekvenci, okysličení krve (SpO₂), stres i variabilitu srdečního tepu, k tomu nabízejí pokročilou analýzu spánku se spánkovým poradcem a ranní zprávu se shrnutím noci. Vlajková funkce Body Battery jediným číslem ukáže, kolik máte energie, a bere v potaz spánek, stres i zátěž. Sportovních profilů je přes 30 — od běhu a kola přes plavání a golf až po režim pro vozíčkáře, který počítá záběry místo kroků. Výdrž baterie a nabíjení Výrobce uvádí výdrž až 11 dní v režimu chytrých hodinek, případně až 21 dní v úsporném režimu. Počítejte ale s realitou AMOLED displeje: se zapnutým Always-On klesne výdrž zhruba na 5 dní a při aktivním GPS s přehráváním hudby vydrží okolo 8 hodin. I tak je to na hodinky s tak jasným displejem dobrá výdrž. Nabíjí se přes originální dokovací nabíječku Garmin, která je součástí balení. Na co si dát pozor Buďme féroví i k nedostatkům. Největší kompromis je, že vívoactive 5 nemají barometrický výškoměr, který měl jejich předchůdce vívoactive 4. Pokud řešíte přesné měření nastoupaných pater nebo převýšení při turistice, je to citelný krok zpět. Druhá věc: hodinky nemají reproduktor ani mikrofon, takže z nich nezavoláte — zvládnou jen notifikace (na Androidu navíc odpověď na SMS). Dál je dobré vědět, že hodinky nenabízejí plnohodnotné mapy — mají funkci Zpět na start, ale na navigaci podle mapy si pořiďte spíš řadu Fenix nebo Epix. A jako u všech chytrých hodinek platí, že zdravotní měření je orientační, ne lékařské, což ostatně uvádí i sám Garmin. Pro nahrávání hudby ze Spotify či Deezeru navíc budete potřebovat placený účet. KOUPIT VIVOACTIVE 5 Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete hodinky na turistiku s přesným výškoměrem a mapami nebo chcete volat přímo ze zápěstí, vívoactive 5 nejsou ta správná volba a měli byste se podívat po vyšší řadě nebo jiném typu hodinek. Stejně tak pokud vám stačí jen notifikace a počítání kroků, zaplatíte zbytečně za funkce, které nevyužijete. Pro aktivní lidi, kteří chtějí sport, plavání, platby i hudbu v jednom, je ale cena od 3 986 Kč velmi dobrá nabídka. Verdikt: pro koho se to vyplatí Garmin vívoactive 5 jsou všestranné sportovní hodinky s prvotřídním ekosystémem, které se teprve teď dostaly na nejnižší cenu v historii — od 3 986 Kč. Za AMOLED displej, vícesystémové GPS, Garmin Pay, hudbu a plavání je to silný balík. Hlavní rezervy jsou chybějící barometrický výškoměr, žádné mapy a nemožnost volat z hodinek. Komu tyhle tři věci nevadí, ten za necelé čtyři tisíce dostane jedny z nejlepších hodinek v této cenové hladině. CHCI HODINKY ZA 3 986 KČ Sázíte u hodinek na sportovní funkce a výdrž, nebo je pro vás důležitější volání a mapy? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Garmin Sleva Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024