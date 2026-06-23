TOPlist

Garmin Vivoactive 5 nikdy nebyly levnější. Za 4 tisíce nabídnou GPS, 11denní výdrž a šikovné funkce

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
23.6.2026 06:00
Ikona komentáře 0
garmin vivoactive 5 barevne varianty oficialni

Sháníte sportovní hodinky s osvědčenými funkcemi, slušnou výdrží baterie a velikostně spíše menším displejem? Garmin vívoactive 5 teď na Heurece koupíte od 3 986 Kč, tedy poprvé pod hranicí 4 000 Kč. Na trhu už jsou od roku 2023, kdy při uvedení stály 7 190 Kč. Pro uživatele, kteří chtějí spolehlivý model s dobrou pověstí, ale jde o zajímavou koupi i dnes.

CHCI HODINKY V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete pravé sportovní hodinky Garmin s AMOLED, GPS a plaváním a čekali jste na výrazně lepší cenu.
⚠️ Zvažte, že hodinky nemají barometrický výškoměr, mapy ani možnost volat přímo z hodinek.
💡 Od 3 986 Kč jde o nejnižší cenu v historii modelu — za plnohodnotný Garmin ekosystém je to slušná pozice.

Proč jsou tyhle hodinky zajímavé

Hlavní lákadlo je kombinace ceny a toho, co Garmin umí. Za 3 986 Kč dostanete hodinky vívoactive 5 s jasným 1,2″ AMOLED displejem, přesným GPS a propracovaným sledováním zdraví, na kterém si Garmin postavil pověst. To je u sportovních hodinek této značky pod čtyřmi tisíci dlouho nevídané — poprvé v historii modelu spadly pod 4 000 Kč, zatímco při uvedení stály 7 190 Kč.

garmin vivoactive 5 render zepredu

Druhý důvod je ekosystém Garmin Connect. Aplikace patří k tomu nejlepšímu v oboru a data ze cvičení, spánku i regenerace v ní dávají smysl i po měsících nošení. Pokud chcete hodinky, které vás reálně posunou v kondici a ne jen ukážou kroky, je tohle silný argument.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Displej je 1,2″ AMOLED s rozlišením 390 × 390 a režimem Always-On, krytý odolným Gorilla Glass 3. O polohu se stará vícesystémové GPS (GPS, GLONASS, Galileo), takže měření trasy je přesné i mimo město. Nechybí NFC a bezkontaktní platby Garmin Pay, Wi-Fi, Bluetooth ani ANT+. Do 4GB úložiště si nahrajete hudbu ze Spotify, Deezeru nebo YouTube Music a běháte pak bez telefonu.

OBJEDNAT HODINKY

Pro sportovce je klíčová vodotěsnost 5 ATM (50 m) — na rozdíl od levných hodinek s tímhle můžete reálně plavat v bazénu i ve volné vodě. Tělo z hliníku a polymeru váží jen 26 gramů (36 g s řemínkem), takže je na zápěstí sotva cítit. Řemínek je výměnný Quick Release 20 mm, takže si vzhled snadno upravíte.

Zdraví, spánek a sport

Tady hodinky ukazují, proč jsou Garmin. Sledují tepovou frekvenci, okysličení krve (SpO₂), stres i variabilitu srdečního tepu, k tomu nabízejí pokročilou analýzu spánku se spánkovým poradcem a ranní zprávu se shrnutím noci. Vlajková funkce Body Battery jediným číslem ukáže, kolik máte energie, a bere v potaz spánek, stres i zátěž. Sportovních profilů je přes 30 — od běhu a kola přes plavání a golf až po režim pro vozíčkáře, který počítá záběry místo kroků.

Výdrž baterie a nabíjení

Výrobce uvádí výdrž až 11 dní v režimu chytrých hodinek, případně až 21 dní v úsporném režimu. Počítejte ale s realitou AMOLED displeje: se zapnutým Always-On klesne výdrž zhruba na 5 dní a při aktivním GPS s přehráváním hudby vydrží okolo 8 hodin. I tak je to na hodinky s tak jasným displejem dobrá výdrž. Nabíjí se přes originální dokovací nabíječku Garmin, která je součástí balení.

Na co si dát pozor

Buďme féroví i k nedostatkům. Největší kompromis je, že vívoactive 5 nemají barometrický výškoměr, který měl jejich předchůdce vívoactive 4. Pokud řešíte přesné měření nastoupaných pater nebo převýšení při turistice, je to citelný krok zpět. Druhá věc: hodinky nemají reproduktor ani mikrofon, takže z nich nezavoláte — zvládnou jen notifikace (na Androidu navíc odpověď na SMS).

Dál je dobré vědět, že hodinky nenabízejí plnohodnotné mapy — mají funkci Zpět na start, ale na navigaci podle mapy si pořiďte spíš řadu Fenix nebo Epix. A jako u všech chytrých hodinek platí, že zdravotní měření je orientační, ne lékařské, což ostatně uvádí i sám Garmin. Pro nahrávání hudby ze Spotify či Deezeru navíc budete potřebovat placený účet.

KOUPIT VIVOACTIVE 5

Kdy to smysl nedává

Pokud potřebujete hodinky na turistiku s přesným výškoměrem a mapami nebo chcete volat přímo ze zápěstí, vívoactive 5 nejsou ta správná volba a měli byste se podívat po vyšší řadě nebo jiném typu hodinek. Stejně tak pokud vám stačí jen notifikace a počítání kroků, zaplatíte zbytečně za funkce, které nevyužijete. Pro aktivní lidi, kteří chtějí sport, plavání, platby i hudbu v jednom, je ale cena od 3 986 Kč velmi dobrá nabídka.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Garmin vívoactive 5 jsou všestranné sportovní hodinky s prvotřídním ekosystémem, které se teprve teď dostaly na nejnižší cenu v historii — od 3 986 Kč. Za AMOLED displej, vícesystémové GPS, Garmin Pay, hudbu a plavání je to silný balík. Hlavní rezervy jsou chybějící barometrický výškoměr, žádné mapy a nemožnost volat z hodinek. Komu tyhle tři věci nevadí, ten za necelé čtyři tisíce dostane jedny z nejlepších hodinek v této cenové hladině.

CHCI HODINKY ZA 3 986 KČ

Sázíte u hodinek na sportovní funkce a výdrž, nebo je pro vás důležitější volání a mapy?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Amazfit Active 2

Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy

Adam Kurfürst
8.1.2025
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024