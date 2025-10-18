Novinka Garmin Venu 4 v první výraznější slevě: Má AMOLED panel, svítilnu a pěknou výdrž baterie

TOPlist

  • Garmin Venu 4 v 41mm provedení teď koupíte o 1 273 Kč levněji než běžně
  • Hodinky nabízejí výdrž až 12 dní a kompletní sledování zdraví včetně EKG
  • Cena klesla z původních 13 490 Kč na současných 12 217 Kč

Adam Kurfürst
18.10.2025 08:00
garmin venu 4 na ruce beh

Chytré hodinky Garmin Venu 4 v kompaktnější 41mm variantě se poprvé dostaly do výraznější slevy. Černá verze s černým silikonovým řemínkem nyní stojí 12 217 Kč namísto původních 13 490 Kč, což představuje slevu 1 273 Kč. Jde o první významnější snížení ceny od uvedení tohoto modelu na trh v minulém měsíci.

AMOLED displej a slušná výdrž baterie

Garmin Venu 4 disponuje AMOLED displejem s volitelným režimem trvale zapnutého zobrazení. Menší 41mm verze je vhodná pro obvod zápěstí 125-190 mm, což ocení především uživatelé s drobnějšími zápěstími. Displej chrání odolné sklo Corning Gorilla Glass 3, pouzdro kombinuje nerezovou ocel s polymerem vyztuženým vlákny.

garmin venu 4 zelena ruzova oficialni

Výdrž baterie dosahuje až 12 dní v režimu chytrých hodinek, se zapnutým always-on displejem vydrží 4 dny. V úsporném režimu se výdrž prodlužuje na 25 dní. Při použití GPS s přehráváním hudby hodinky fungují 9 hodin, pouze s GPS pak až 20 hodin.

Pokročilé zdravotní funkce včetně EKG

Hodinky nabízejí kontinuální měření srdečního tepu pomocí snímače Garmin Elevate, pulzní oxymetr pro měření saturace krve kyslíkem a podporu aplikace Garmin EKG pro snímání elektrokardiogramu. Součástí je také měření dechové frekvence, stresu a teploty pokožky.

Garmin implementoval pokročilé sledování spánku se Skóre spánku, které analyzuje kvalitu odpočinku. Funkce Body Battery zobrazuje úroveň energie těla během dne, zatímco Snímek zdravotního stavu poskytuje rychlý přehled všech zdravotních metrik najednou. Hodinky dokáží měřit i variabilitu srdečního tepu (HRV) a nabízejí poradce pro jet lag.

Sportovní profily a animované tréninky

Venu 4 podporuje více než 30 sportovních profilů včetně běhu, cyklistiky, plavání, golfu, jógy nebo silového tréninku. Hodinky jsou vodotěsné do 5 ATM, takže s nimi můžete plavat. Obsahují vícepásmovou GPS s podporou systémů GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou pro přesné sledování tras.

garmin venu 4 barevne varianty vedle sebe render

Zajímavostí jsou animované tréninky přímo na displeji hodinek, které ukazují správné provedení cviků. Hodinky automaticky počítají opakování při posilování a nabízejí denní doporučené tréninky pro běh, cyklistiku, chůzi i kondici na základě vaší aktuální formy. Funkce Připravenost k tréninku vyhodnocuje, zda je vaše tělo ready na další zátěž.

Novinkou této generace Venu je funkce Můj deník návyků, kde můžete zaznamenávat vlastní nebo přednastavené každodenní návyky (jako příjem kofeinu či alkoholu). Garmin se také zaměřil na zlepšení sledování spánku a s funkcí Status zdraví monitoruje, zda se vaše HRV, tep či další metriky neodchylují od běžného rozsahu.

Chytré funkce pro každodenní použití

Hodinky umožňují telefonování a posílání zpráv pomocí zabudovaného mikrofonu a reproduktoru při spárování s telefonem. Podporují bezkontaktní platby Garmin Pay a mají 8 GB úložiště pro stažení hudby ze služeb jako Spotify nebo Deezer. Tentokrát dokonce nabízí i LED svítilnu, která může být praktická při nočních aktivitách.

Venu 4 zobrazuje chytrá oznámení z telefonu, umožňuje ovládat hudbu a obsahuje bezpečnostní funkce jako detekci nehod s automatickým odesláním polohy kontaktům nebo funkci Live Event Sharing pro sdílení pozice během aktivit. Hodinky se připojují přes Bluetooth, ANT+ a Wi-Fi, podporují aplikace Connect IQ pro rozšíření funkcí.

Pro koho jsou Garmin Venu 4 vhodné

Kompaktní 41mm verze Garmin Venu 4 se hodí především pro uživatele s menšími zápěstími, kteří hledají plnohodnotné chytré hodinky s důrazem na zdraví a fitness. Ocení je aktivní sportovci, kteří chtějí detailně sledovat své tréninky, ale zároveň potřebují hodinky pro každodenní nošení s dlouhou výdrží baterie.

Se slevou na 12 217 Kč představují Venu 4 zajímavou alternativu k dražším modelům řady Forerunner nebo fenix. Nabízejí řadu jejich funkcí v elegantnějším provedení s AMOLED displejem, které se hodí i na formálnější příležitosti. Pro ne příliš náročné sportovce jsou obecně vhodnějšími hodinkami.

