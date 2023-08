Garmin Venu 3 a 3S lákají na slušnou výdrž a lepší analýzu spánku

Počítat můžeme také s AMOLED displejem

V Česku budou k dispozici od 11 990 korun

Společnost Garmin právě představila dvojici nových hodinek Venu 3 a Venu 3S. Oba dva modely lákají na vylepšené senzory, lepší výdrž baterie a v neposlední řadě také detailnější sledování spánku. Oba vyjdou v Česku na 11 990 Kč.

Garmin Venu 3S a 3 se liší hlavně velikostí

Jak již bylo řečeno v úvodu, jedním z hlavních rysů těchto hodinek je zdokonalené sledování spánku. Díky funkcím Pulse Ox, která sleduje hladinu kyslíku v krvi, a HRV, která monitoruje variabilitu srdečního tepu, vám hodinky vám poskytnou přesnější informace o kvalitě vašeho spánku.

Další fajn vychytávkou je funkce Body Battery, která ukazuje, jak kolik energie vám zbývá do konce dne. Pokud se budete válet na gauči, je dost možné, že budete mít procenta vysoká i pozdě odpoledne, zatímco pokud půjdete ráno cvičit a pak do práce, budou procenta nižší. Co se týče konektivity, stojí za zmínku Bluetooth a Wi-Fi, s LTE opět u Garmin hodinek nepočítejte.

Venu 3 se může pochlubit 1,4″ AMOLED displejem s funkcí Always-on, zatímco Venu 3S má 1,2″ displej se shodnými parametry. Oba modely mají kruhovitý design s pouzdrem z polymeru vyztuženého vlákny a rámečkem z nerezové oceli. O ochranu samotného displeje se pak stará Gorilla Glass 3. Větší model slibuje na jedno nabití výdrž až 14 dní, menší model pak 10 dní.

Venu 3 Series | Garmin

Venu 3 je nyní k dispozici ve velikosti 45mm v bílé a černé verzi. Model Venu 3S nabízí 41mm tělo a je k dostání v šedé, stříbrné, zlaté a růžové variantě. Za základní variantu zaplatíme v Česku 11 990 Kč, pokud budete mít zájem o kožený řemínek, připlatíte si dalších 1 200 Kč.

Je to ještě náramek? Xiaomi Smart Band 8 Pro vypadá jako hodinky a má nádherný displej čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Jak se vám líbí nové hodinky Garmin?

Zdroj: GSMArena