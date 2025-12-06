Garmin naštval své fanoušky. Roční přehled aktivit je k dispozici pouze předplatitelům Hlavní stránka Zprávičky Garmin spustil vlastní roční přehled aktivit ve stylu Spotify Wrapped Funkce Garmin Rundown je ale dostupná pouze pro předplatitele Uživatelé na Redditu nechápou, proč má být virální reklama za paywallem Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.12.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Každý rok v prosinci se sociální sítě zaplaví barevnými kartičkami ze Spotify Wrapped. Kolik minut hudby, jaký žánr, který interpret. Je to geniální marketingový tah – uživatelé sami sdílejí reklamu na službu. Teď se na vlnu přidává i Garmin s funkcí Rundown. Jenže s jedním zásadním rozdílem: chce za ni zaplatit. Co je Garmin Rundown Garmin Rundown je personalizovaný roční přehled dostupný v aplikaci Garmin Connect. Zobrazuje statistiky jako celkový počet kroků, spálené kalorie, průměrné skóre spánku nebo nejčastěji prováděnou aktivitu. Přesně ten typ dat, který uživatelé rádi sdílejí na Instagramu nebo ve fitness komunitách. Funkce je součástí širšího Garmin Connect Reportu 2025, který shrnuje trendy napříč celou uživatelskou základnou. Osobní Rundown ale není pro všechny. Paywall místo virálního marketingu Garmin Rundown vyžaduje aktivní předplatné Garmin Connect+. To stojí 219 Kč měsíčně nebo 2 190 Kč ročně. Předplatné zahrnuje i další funkce – personalizovaný výkonnostní dashboard, AI fitness tipy a exkluzivní odznaky pro sdílení na sociálních sítích. Jenže právě ten roční přehled dráždí nejvíc. Spotify, Apple Music, Strava i YouTube své přehledy nabízejí zdarma. Proč? Protože uživatelé je sami šíří a dělají tak bezplatnou reklamu. Garmin se rozhodl jít opačnou cestou. Reakce komunity: nepochopení a frustrace Na Redditu se pod příspěvky o Rundownu hromadí negativní komentáře. Uživatelé poukazují na to, že Garmin hodinky patří mezi nejdražší na trhu – Fenix 8 Pro vyjdou na 20 tisíc korun a výš. Přidávat k tomu roční předplatné za drobnosti působí jako chamtivost. Kritici také upozorňují, že tímto krokem Garmin signalizuje směr do budoucna. Pokud je roční přehled za paywallem dnes, co bude zítra? Pokročilé metriky? Synchronizace s třetími stranami? Exporty dat? Používáte Garmin hodinky? Platíte za Connect+? Zdroj: Notebookcheck, Garmin O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky Garmin předplatné wearables Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1. Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1. Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1. Máte hodinky Garmin? Stáhněte si vánoční ciferníky, které se proměňují podle aktivity Jana Skálová 24.12.2024