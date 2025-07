Garmin přidává podporu pro Mapy Google, láká na navigaci přímo ze zápěstí

Garmin konečně přináší to, co mnozí uživatelé dlouho očekávali – oficiální podporu Map Google pro své sportovní hodinky. Tento krok, jemuž nasvědčoval už nedávný únik informací, je nyní realitou. Aplikace je zdarma dostupná v obchodě Connect IQ a poskytuje jednoduché navigační pokyny na kompatibilních hodinkách včetně některých modelů řad Venu, Forerunner, Vivoactive a Fenix. Uživatelé stačí zadat cíl do Map Google na svém Android telefonu a aplikace následně zasílá oznámení přímo na zápěstí.

Navigace přímo na zápěstí

„Ať už objevujete nové město, plánujete trasu běhu nebo jedete na kole s přáteli, aplikace Mapy Google v obchodě Connect IQ vás udrží na správné cestě,“ uvedla v tiskové zprávě Susan Lyman, viceprezidentka Garmin pro spotřebitelský prodej a marketing. „Oznámení o odbočkách budou zásadní změnou pro ty, kteří chtějí mít volné ruce a telefon bezpečně v kapse,“ dodala.

Systém má fungovat velmi jednoduše. Jakmile uživatel zadá cíl do Map Google na svém Android telefonu, aplikace začne posílat upozornění na hodinky. Ty uživatele informují o každé nadcházející odbočce, ať už jde, běží nebo jede na kole. Pokud budete potřebovat informací, postačí klepnout na aplikaci, která zobrazí následující tři odbočky na trase.

Ideální pro chodce i sportovce

Pro pěší uživatele jsou hodinky Garmin vybaveny jemnými vibracemi, které upozorňují na odbočky, aniž by bylo nutné dívat se na displej. Jde o promyšlený způsob, jak uživatele při procházení rušnými ulicemi velkoměsta nenutit sledovat displej.

Sportovci pak zase ocení, že mohou současně zaznamenávat aktivitu a přitom dostávat navigační pokyny. To znamená, že při běhu nebo jízdě na kole budete moct sledovat vzdálenost, tepovou frekvenci a další metriky, zatímco budete dostávat upozornění, kdy odbočit. Po dokončení aktivity lze data synchronizovat z Garmin Connect do dalších zdravotních a fitness aplikací pro Android prostřednictvím služby Health Connect.

Dostupnost a podporované modely

Aplikace Mapy Google je již nyní k dispozici v Connect IQ Store a lze ji stáhnout zcela zdarma. Celý seznam podporovaných modelů vypadá následovně:

Approach® S50

Approach® S70 (42mm)

Approach® S70 (47mm)

D2™ Mach 1

D2™ Mach 1 Pro

Descent™ G2

Enduro™ 2

Enduro™ 3

epix™ (Gen 2)

epix™ Pro (42mm)

epix™ Pro (47mm)

epix™ Pro (51mm)

fēnix® 7

fēnix® 7 Pro

fēnix® 7 Pro – Solar Edition (No Wi-Fi®)

fēnix® 7S

fēnix® 7S Pro

fēnix® 7X

fēnix® 7X Pro

fēnix® 8 AMOLED (43mm)

fēnix® 8 AMOLED (47mm/51mm)

fēnix® 8 Solar (47mm)

fēnix® 8 Solar (51mm)

fēnix® E

Forerunner® 165

Forerunner® 165 Music

Forerunner® 265

Forerunner® 265S

Forerunner® 570 – 42mm

Forerunner® 570 – 47mm

Forerunner® 955 Dual Power

Forerunner® 965

Forerunner® 970

MARQ® (Gen 2)

MARQ® Carbon Collection

MARQ® Adventurer (Gen 2) – Damascus Steel Edition

MARQ® Commander (Gen 2) – Carbon Edition

MARQ™ Aviator (Gen 2)

tactix® 7

tactix® 7 – Pro Ballistics Edition

tactix® 7 – Pro Edition

tactix® 7 – AMOLED Edition

tactix® 8 – 47 mm, AMOLED

tactix® 8 – 51 mm, AMOLED

tactix® 8 – 51 mm, Solar

tactix® 8 – 51 mm, Solar, Elite

Venu® 3

Venu® 3S

Venu® X1

vívoactive® 5

vívoactive® 6

Jak hodnotíte přidání Map Google do hodinek Garmin?

Zdroje: Garmin (1, 2)