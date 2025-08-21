TOPlist

Špičkové Garmin Instinct 3 nejlevněji v Česku! Mají AMOLED displej, dlouhou výdrž a kovové vyztužení

  • Garmin Instinct 3 s 45mm pouzdrem a AMOLED displejem jsou k dispozici za 8 990 Kč
  • Špičkové chytré hodinky mají dlouhou výdrž, odolnost do 10 ATM a kovové vyztužení lunety
  • Nechybí kompletní pokrytí zdravotních funkcí, LED svítilnu nebo Garmin Pay

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
21.8.2025 14:00
Ikona komentáře 0
garmin instinct 3

Hledáte špičkové chytré hodinky, které vydrží více než týden na jedno nabití a zvládnou i ty nejnáročnější sportovní aktivity? Máme pro vás skvělou zprávu – Garmin Instinct 3 v atraktivním Neo Tropic provedení jsou nyní dostupné za 8 990 Kč. Ještě v lednu přitom stály 11 290 Kč a jde o aktuálně nejlepší cenu na českém trhu.

Co získáte za tuto mimořádnou cenu?

45mm pouzdro z vyztuženého polymeru ukrývá jasný 1,2″ AMOLED displej s rozlišením 390 × 390 pixelů, který nabízí perfektní čitelnost i na přímém slunci. Tento model je určen pro náročné uživatele, kteří ocení robustní konstrukci s kovovým vyztužením lunety, vodotěsnost do 10 ATM a především výjimečnou výdrž baterie.

Garmin Instinct 3 sleva

Na rozdíl od běžných chytrých hodinek, které musíte nabíjet prakticky každý den, Garmin Instinct 3 vydrží v režimu Smartwatch až 18 dní na jedno nabití. I s trvale zapnutým displejem (Always-On) se dostanete na solidních 7 dní. A pokud se vydáte na celodenní výšlap s aktivní GPS, nemusíte se bát – hodinky zvládnou až 32 hodin nepřetržitého sledování polohy se všemi satelitními systémy.

ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA

Komplexní zdravotní monitoring v každé situaci

Garmin Instinct 3 nabízí celodenní sledování zdravotních ukazatelů, které vám poskytne kompletní přehled o vašem těle. Pokročilý optický snímač tepové frekvence pracuje 24 hodin denně a dává vám přesné informace o zatížení srdce během aktivit i v klidu.

Unikátní funkce Body Battery dokáže jediným číslem (0-100) vyjádřit aktuální energetickou rezervu vašeho těla. Tato hodnota bere v potaz kvalitu spánku, stres, fyzickou aktivitu i další faktory, díky čemuž přesně víte, kdy je čas na trénink a kdy raději odpočívat.

Součástí výbavy je také pulzní oxymetr pro sledování okysličení krve, funkce pro sledování kvality spánku včetně jednotlivých fází, monitoring stresu, a pro ženy také sledování menstruačního cyklu či průběhu těhotenství.

KOUPIT GARMIN INSTINCT 3

Váš osobní trenér na každý sport

Garmin Instinct 3 jsou stvořeny pro aktivní uživatele. Přes 30 předinstalovaných sportovních profilů pokrývá prakticky všechny běžné i méně obvyklé aktivity – od běhu, cyklistiky a plavání přes silový trénink, jógu až po golf či skialpinismus.

Pro běžce jsou připraveny pokročilé metriky včetně dynamiky běhu, predikce závodních časů a funkce Virtual Partner, která vás bude motivovat k lepším výkonům. Díky multifrekvenční GPS získáte maximálně přesné údaje o trase i v náročném terénu jako jsou města s vysokými budovami nebo husté lesy.

Aplikace Garmin Connect vám nabízí detailní přehled všech aktivit, možnost plánování tréninků (přes 1 600 cvičení) a sdílení úspěchů s přáteli. Pro ty, kteří se rádi vydávají do neznáma, je zde funkce LiveTrack umožňující sdílení aktuální polohy s vybranými kontakty.

Unikátní funkce, které jinde nenajdete

Garmin Instinct 3 se mohou pochlubit několika funkcemi, které u konkurence nenajdete. Jednou z nich je integrovaná LED svítilna s nastavitelným jasem a režimem svícení.

Díky podpoře Garmin Pay můžete bezkontaktně platit přímo hodinkami. Služba spolupracuje s většinou českých bank a podporuje karty VISA i MasterCard. Bezpečnostní funkce detekce nehody automaticky odešle vaši polohu nouzovým kontaktům v případě pádu nebo nehody. Tato funkce může být doslova život zachraňující při samostatných výletech do přírody.

ZOBRAZIT AKCI

Bezkonkurenční poměr cena/výkon

S aktuální cenou 8 990 Kč na ispace.cz představují Garmin Instinct 3 Neo Tropic mimořádnou nabídku. V ceně navíc získáte oficiální českou distribuci s plnou podporou a standardní dvouletou záruku. Hodinky jsou skladem ihned k odeslání, takže je můžete mít doma již za pár dní.

KOUPIT GARMIN INSTINCT 3

Pokud hledáte špičkové outdoorové hodinky s výjimečnou výdrží baterie, jasným AMOLED displejem a komplexními sportovními funkcemi, Garmin Instinct 3 Neo Tropic je super volbou.

⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob!

Co říkáte na možnost pořídit si prémiové hodinky Garmin Instinct 3 za méně než 9 000 Kč?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Amazfit Active 2

Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy

Adam Kurfürst
8.1.