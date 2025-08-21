Špičkové Garmin Instinct 3 nejlevněji v Česku! Mají AMOLED displej, dlouhou výdrž a kovové vyztužení Hlavní stránka Zprávičky Garmin Instinct 3 s 45mm pouzdrem a AMOLED displejem jsou k dispozici za 8 990 Kč Špičkové chytré hodinky mají dlouhou výdrž, odolnost do 10 ATM a kovové vyztužení lunety Nechybí kompletní pokrytí zdravotních funkcí, LED svítilnu nebo Garmin Pay Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.8.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Hledáte špičkové chytré hodinky, které vydrží více než týden na jedno nabití a zvládnou i ty nejnáročnější sportovní aktivity? Máme pro vás skvělou zprávu – Garmin Instinct 3 v atraktivním Neo Tropic provedení jsou nyní dostupné za 8 990 Kč. Ještě v lednu přitom stály 11 290 Kč a jde o aktuálně nejlepší cenu na českém trhu. Co získáte za tuto mimořádnou cenu? 45mm pouzdro z vyztuženého polymeru ukrývá jasný 1,2″ AMOLED displej s rozlišením 390 × 390 pixelů, který nabízí perfektní čitelnost i na přímém slunci. Tento model je určen pro náročné uživatele, kteří ocení robustní konstrukci s kovovým vyztužením lunety, vodotěsnost do 10 ATM a především výjimečnou výdrž baterie. Na rozdíl od běžných chytrých hodinek, které musíte nabíjet prakticky každý den, Garmin Instinct 3 vydrží v režimu Smartwatch až 18 dní na jedno nabití. I s trvale zapnutým displejem (Always-On) se dostanete na solidních 7 dní. A pokud se vydáte na celodenní výšlap s aktivní GPS, nemusíte se bát – hodinky zvládnou až 32 hodin nepřetržitého sledování polohy se všemi satelitními systémy. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA Komplexní zdravotní monitoring v každé situaci Garmin Instinct 3 nabízí celodenní sledování zdravotních ukazatelů, které vám poskytne kompletní přehled o vašem těle. Pokročilý optický snímač tepové frekvence pracuje 24 hodin denně a dává vám přesné informace o zatížení srdce během aktivit i v klidu. Unikátní funkce Body Battery dokáže jediným číslem (0-100) vyjádřit aktuální energetickou rezervu vašeho těla. Tato hodnota bere v potaz kvalitu spánku, stres, fyzickou aktivitu i další faktory, díky čemuž přesně víte, kdy je čas na trénink a kdy raději odpočívat. Součástí výbavy je také pulzní oxymetr pro sledování okysličení krve, funkce pro sledování kvality spánku včetně jednotlivých fází, monitoring stresu, a pro ženy také sledování menstruačního cyklu či průběhu těhotenství. KOUPIT GARMIN INSTINCT 3 Váš osobní trenér na každý sport Garmin Instinct 3 jsou stvořeny pro aktivní uživatele. Přes 30 předinstalovaných sportovních profilů pokrývá prakticky všechny běžné i méně obvyklé aktivity – od běhu, cyklistiky a plavání přes silový trénink, jógu až po golf či skialpinismus. Pro běžce jsou připraveny pokročilé metriky včetně dynamiky běhu, predikce závodních časů a funkce Virtual Partner, která vás bude motivovat k lepším výkonům. Díky multifrekvenční GPS získáte maximálně přesné údaje o trase i v náročném terénu jako jsou města s vysokými budovami nebo husté lesy. Aplikace Garmin Connect vám nabízí detailní přehled všech aktivit, možnost plánování tréninků (přes 1 600 cvičení) a sdílení úspěchů s přáteli. Pro ty, kteří se rádi vydávají do neznáma, je zde funkce LiveTrack umožňující sdílení aktuální polohy s vybranými kontakty. Unikátní funkce, které jinde nenajdete Garmin Instinct 3 se mohou pochlubit několika funkcemi, které u konkurence nenajdete. Jednou z nich je integrovaná LED svítilna s nastavitelným jasem a režimem svícení. Díky podpoře Garmin Pay můžete bezkontaktně platit přímo hodinkami. Služba spolupracuje s většinou českých bank a podporuje karty VISA i MasterCard. Bezpečnostní funkce detekce nehody automaticky odešle vaši polohu nouzovým kontaktům v případě pádu nebo nehody. Tato funkce může být doslova život zachraňující při samostatných výletech do přírody. ZOBRAZIT AKCI Bezkonkurenční poměr cena/výkon S aktuální cenou 8 990 Kč na ispace.cz představují Garmin Instinct 3 Neo Tropic mimořádnou nabídku. V ceně navíc získáte oficiální českou distribuci s plnou podporou a standardní dvouletou záruku. Hodinky jsou skladem ihned k odeslání, takže je můžete mít doma již za pár dní. KOUPIT GARMIN INSTINCT 3 Pokud hledáte špičkové outdoorové hodinky s výjimečnou výdrží baterie, jasným AMOLED displejem a komplexními sportovními funkcemi, Garmin Instinct 3 Neo Tropic je super volbou. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si prémiové hodinky Garmin Instinct 3 za méně než 9 000 Kč? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytré hodinky Garmin Garmin Instinct Sleva wearables Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.