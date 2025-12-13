Garmin Instinct 3 45mm AMOLED poprvé zlevnily pod 8 tisíc. Mají super výdrž a odolné tělo Hlavní stránka Zprávičky Garmin Instinct 3 45mm AMOLED v černé barvě poprvé klesly pod hranici 8 tisíc korun Hodinky kombinují odolnou konstrukci s jasným AMOLED displejem a výdrží až 18 dní Oproti původní ceně 11 290 Kč při uvedení ušetříte téměř 30 procent Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.12.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Outdoorové hodinky Garmin Instinct 3 patří k oblíbeným volbám mezi sportovci a milovníky přírody. Černá verze s 45mm pouzdrem a AMOLED displejem nyní poprvé spadla pod psychologickou hranici 8 tisíc korun. Nejlevnější nabídka na českém trhu aktuálně činí 7 972 Kč, což představuje úsporu téměř 3 300 Kč oproti doporučené ceně při uvedení. Odolnost na prvním místě Garmin Instinct 3 staví na robustní konstrukci z vyztuženého polymeru s hliníkovým rámečkem. Hodinky splňují vojenský standard MIL-STD-810 pro odolnost proti nárazům, extrémním teplotám a vibracím. Vodotěsnost 10 ATM umožňuje plavání i šnorchlování bez obav. Hmotnost 53 gramů přitom zůstává na rozumné úrovni pro celodenní nošení. Displej chrání chemicky tvrzené sklíčko. Nejde sice o safírové sklo jako u dražších modelů řady Fenix, ale pro běžné outdoorové použití poskytuje dostatečnou ochranu proti poškrábání. AMOLED displej s dlouhou výdrží Třetí generace Instinctu přináší 1,2palcový AMOLED panel s rozlišením 390 × 390 pixelů. Oproti předchozím verzím s MIP displejem nabízí výrazně sytější barvy a lepší čitelnost za různých světelných podmínek. Režim Always-On Display je samozřejmostí. CHCI INSTINCT 3 V AKCI Výdrž baterie dosahuje až 18 dní v režimu chytrých hodinek, respektive 7 dní s neustále aktivním displejem. Při zapnutém GPS vydrží hodinky až 30 hodin, v úsporném GPS režimu pak až 68 hodin. Pro vícedenní expedice bez přístupu k nabíječce slouží expediční režim s výdrží až 40 dní. Navigace a sportovní funkce Hodinky podporují multi-band GPS s technologií SATIQ, která automaticky přepíná mezi režimy příjmu satelitního signálu podle aktuálních podmínek. K dispozici jsou systémy GPS, GLONASS a Galileo. Vestavěné ABC senzory zahrnují barometrický výškoměr, kompas a teploměr. Zdravotní funkce pokrývají měření srdečního tepu ze zápěstí pomocí senzoru Garmin Elevate v5, pulzní oxymetr pro sledování SpO2, monitoring stresu a podrobnou analýzu spánku. Sportovní profily zahrnují běh, trail running, cyklistiku, plavání, turistiku, lyžování či silový trénink. Mezi praktické doplňky patří vestavěná LED svítilna s nastavitelným jasem a možností přepnutí na červené světlo, bezkontaktní platby Garmin Pay nebo detekce pádu s automatickým odesláním polohy. Pro koho jsou Instinct 3 vhodné Garmin Instinct 3 AMOLED cílí primárně na outdoorové nadšence a sportovce, kteří potřebují spolehlivou navigaci a odolné hodinky do náročných podmínek. Ocení je turisté, běžci v terénu nebo cyklisté, kteří tráví hodiny venku a potřebují přesné GPS sledování. KOUPIT GARMIN INSTINCT 3 Naopak nejsou ideální volbou pro ty, kdo hledají elegantní hodinky do kanceláře nebo na společenské akce. Robustní design s výrazným pouzdrem zkrátka nevypadá tak diskrétně jako třeba Samsung Galaxy Watch nebo Apple Watch. Chybí také podpora hlasových asistentů, možnost instalace vlastních aplikací je omezená a hodinky nenabízejí reproduktor pro telefonování. Uvažujete o pořízení outdoorových hodinek Garmin? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Black Friday Garmin Garmin Instinct Sleva Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024