Garmin Instinct 3 45mm AMOLED poprvé zlevnily pod 8 tisíc. Mají super výdrž a odolné tělo

  • Garmin Instinct 3 45mm AMOLED v černé barvě poprvé klesly pod hranici 8 tisíc korun
  • Hodinky kombinují odolnou konstrukci s jasným AMOLED displejem a výdrží až 18 dní
  • Oproti původní ceně 11 290 Kč při uvedení ušetříte téměř 30 procent

Adam Kurfürst
13.12.2025 12:00
Garmin Instinct 3

Outdoorové hodinky Garmin Instinct 3 patří k oblíbeným volbám mezi sportovci a milovníky přírody. Černá verze s 45mm pouzdrem a AMOLED displejem nyní poprvé spadla pod psychologickou hranici 8 tisíc korun. Nejlevnější nabídka na českém trhu aktuálně činí 7 972 Kč, což představuje úsporu téměř 3 300 Kč oproti doporučené ceně při uvedení.

Odolnost na prvním místě

Garmin Instinct 3 staví na robustní konstrukci z vyztuženého polymeru s hliníkovým rámečkem. Hodinky splňují vojenský standard MIL-STD-810 pro odolnost proti nárazům, extrémním teplotám a vibracím. Vodotěsnost 10 ATM umožňuje plavání i šnorchlování bez obav. Hmotnost 53 gramů přitom zůstává na rozumné úrovni pro celodenní nošení.

garmin instinct 3 cerna render

Displej chrání chemicky tvrzené sklíčko. Nejde sice o safírové sklo jako u dražších modelů řady Fenix, ale pro běžné outdoorové použití poskytuje dostatečnou ochranu proti poškrábání.

AMOLED displej s dlouhou výdrží

Třetí generace Instinctu přináší 1,2palcový AMOLED panel s rozlišením 390 × 390 pixelů. Oproti předchozím verzím s MIP displejem nabízí výrazně sytější barvy a lepší čitelnost za různých světelných podmínek. Režim Always-On Display je samozřejmostí.

Výdrž baterie dosahuje až 18 dní v režimu chytrých hodinek, respektive 7 dní s neustále aktivním displejem. Při zapnutém GPS vydrží hodinky až 30 hodin, v úsporném GPS režimu pak až 68 hodin. Pro vícedenní expedice bez přístupu k nabíječce slouží expediční režim s výdrží až 40 dní.

Hodinky podporují multi-band GPS s technologií SATIQ, která automaticky přepíná mezi režimy příjmu satelitního signálu podle aktuálních podmínek. K dispozici jsou systémy GPS, GLONASS a Galileo. Vestavěné ABC senzory zahrnují barometrický výškoměr, kompas a teploměr.

Zdravotní funkce pokrývají měření srdečního tepu ze zápěstí pomocí senzoru Garmin Elevate v5, pulzní oxymetr pro sledování SpO2, monitoring stresu a podrobnou analýzu spánku. Sportovní profily zahrnují běh, trail running, cyklistiku, plavání, turistiku, lyžování či silový trénink.

garmin instinct 3 amoled panel dva modely vedle sebe

Mezi praktické doplňky patří vestavěná LED svítilna s nastavitelným jasem a možností přepnutí na červené světlo, bezkontaktní platby Garmin Pay nebo detekce pádu s automatickým odesláním polohy.

Pro koho jsou Instinct 3 vhodné

Garmin Instinct 3 AMOLED cílí primárně na outdoorové nadšence a sportovce, kteří potřebují spolehlivou navigaci a odolné hodinky do náročných podmínek. Ocení je turisté, běžci v terénu nebo cyklisté, kteří tráví hodiny venku a potřebují přesné GPS sledování.

Naopak nejsou ideální volbou pro ty, kdo hledají elegantní hodinky do kanceláře nebo na společenské akce. Robustní design s výrazným pouzdrem zkrátka nevypadá tak diskrétně jako třeba Samsung Galaxy Watch nebo Apple Watch. Chybí také podpora hlasových asistentů, možnost instalace vlastních aplikací je omezená a hodinky nenabízejí reproduktor pro telefonování.

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
