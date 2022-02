Chtěli byste chytré hodinky, které se teoreticky nemusí nikdy nabíjet? Pak byste měli zpozornět, jelikož Garmin představil novou řadu hodinek Instinct 2, které jsou k dispozici hned v několika variantách, samozřejmě včetně verze se solárním panelem. A právě díky němu se hodinky udrží vždy nabité. Je to ale trochu zavádějící. Více si povíme v následujících odstavcích.

Garmin Instinct 2 představeny

Hodinky Garmin Instinct 2 mají průměr 45 mm, ovšem pokud by to na vás bylo moc, existuje i menší 40mm verze Instinct 2S. Je potřeba také dodat, že obě dvě verze hodinek jsou k dispozici ve verzích bez i se solárním panelem. Co se týče displeje, řada Instinct 2 se chlubí transflektivním LCD panelem s rozlišením 176 x 176 pixelů, přičemž u větší verze má velikost 0,9 palce, u menší pak 0,79 palce.

Introducing Instinct 2 | Outdoor Smartwatch | Garmin

Pojďme si něco povědět k baterii a její výdrži. Společnost tvrdí, že v případě Garmin Instinct 2 Solar stačí trávit denně alespoň tři hodiny venku. Tedy alespoň za podmínky, že se nacházíte někde, kde svítí celkem intenzivně slunce (50 000 luxů). A ne, nejde jen o úsporný režim, nýbrž o plnohodnotné používání. Menší verze umí pracovat také bez nabíječky, ovšem pouze v již zmíněném úsporném režimu.

Co se týče konektivity a senzorů, za zmínku stojí Bluetooth, GPS, GLONASS a Galileo, barometr, kompas, výškoměr, snímač srdečního tepu či senzor sledující okysličení krve. Samozřejmě lze sledovat také spánek, VO2 Max nebo platit pomocí Garmin Pay, díky přítomnosti NFC. To se však nachází pouze ve verzích Solar. Stejně jako u jiných hodinek Garmin lze i do Instinct 2 instalovat aplikace přes obchod Connect IQ. Za základní variantu zaplatíme v Česku 8 490 Kč, za verzi Solar pak 10 990 Kč. Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o cenách, mrkněte na oficiální web Garmin.

Zdroj: GSMArena