Běháte a nechcete utrácet? Hodinky Garmin Forerunner 55 zlevnily na 3 316 Kč — a pořád mají vše, co potřebujete Hlavní stránka Zprávičky Garmin Forerunner 55 jsou sportovní hodinky s GPS, měřením tepu a výdrží až 14 dní — navržené primárně pro běžce Původně 5 290 Kč, s kódem ALZADNY5 za 3 316 Kč Pět let starý model za tři tisíce — na běh stále skvělé, ale zvažte i novější Forerunner 165 za pět tisíc Jakub Kárník Publikováno: 14.4.2026 14:00 Garmin Forerunner 55 vyšly v roce 2021 a za pět let na trhu si vybudovaly pověst spolehlivého maratonce pro běžce. Aqua verze je na Alze za 3 316 Kč s kódem ALZADNY5. GPS, měření tepu ze zápěstí, tréninková doporučení, Body Battery, výdrž až 14 dní a váha pouhých 37 gramů — na to, co potřebuje většina rekreačních běžců, to pořád stačí. Ale je fér říct, že je to starší model a za o trochu víc peněz dostanete něco modernějšího. Forerunner 55 nebo něco novějšího? Pro koho to stále dává smysl Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud běháte, jezdíte na kole nebo plavete a chcete spolehlivý Garmin s GPS a dlouhou výdrží za co nejméně peněz.⚠️ Zvažte, že je to model z roku 2021 — nemá AMOLED displej, dotykové ovládání, oxymetr ani Garmin Pay. Za cca 5 000 Kč koupíte novější Forerunner 165.💡 Za 3 316 Kč dostanete GPS/GLONASS/Galileo, měření tepu ze zápěstí, sportovní profily, tréninky na míru, 5 ATM vodotěsnost a 14denní výdrž. Forerunner 55 nebo něco novějšího? Tohle je klíčová otázka, kterou si musíte zodpovědět. Za 3 316 Kč dostanete ověřené sportovní hodinky Garmin s vynikající GPS přesností. Aplikace Garmin Connect je jedna z nejlepších na trhu — tréninky, statistiky, sportovní profily, vše funguje bezchybně. Na běh, cyklistiku a plavání je to pořád skvělá volba. Ale za cca 5 000 Kč koupíte Garmin Forerunner 165, který přidává AMOLED displej (obrovský rozdíl v čitelnosti), dotykové ovládání, lepší GPS čip a modernější senzory. A pokud vám jde víc o chytré funkce než o sport — notifikace, aplikace, platby — za podobné peníze pořídíte hodinky s Wear OS od Googlu, které budou v tomhle ohledu výrazně schopnější. Forerunner 55 jsou totiž primárně sportovní nástroj, ne chytré hodinky v tradičním smyslu. Pro koho to stále dává smysl Pokud běháte a chcete spolehlivý Garmin za minimum peněz — Forerunner 55 je jasná volba. Výdrž 14 dní v režimu hodinek a 20 hodin se zapnutou GPS překonává většinu konkurence včetně novějších modelů. Hmotnost 37 gramů znamená, že je na ruce skoro necítíte. Ovládání tlačítky je při běhu spolehlivější než dotyk. A transflektivní MIP displej je na přímém slunci čitelnější než AMOLED. Jen počítejte s tím, že displej vypadá „zastarale" a chytré funkce (notifikace, ovládání hudby) jsou základní. Starší ověřený model za tři tisíce, nebo novější za pět? Co byste zvolili vy?