Podle nejnovějších informací chystá Garmin dvojici nových chytrých hodinek. Na certifikačním úřadu FCC mělo dojít ke zkrácení celého procesu a tak bychom se modelů Garmin Forennner 255 a Forerunner 955 mohli dočkat poměrně brzy.

Forerunner 255 a 955 se mají brzy dostat na trh

V případě, že produkt obdrží certifikaci FCC v USA, zpravidla se objevuje po několika týdnech na trhu. Hodinky, které byly na tomto úřadu spatřeny mají označení IPH-04244, IPH-A4308 a IPH-04308. Dražší verze Forerunner 955 má disponovat Wi-Fi připojením a spekuluje se také o tom, že dojde na představení speciálních verzí, které nabídnou navíc hudební funkce. Měly by se označovat jako Forerunner 255 Music a Forerunner 255s Music. To by ostatně nebylo nic nového, jelikož se na našem trhu prodává verze Forerunner 245 Music. Jaké ale budou konkrétní rozdíly mezi těmito hodinkami v tuto chvíli není jasné.

Bohužel jsme se nedozvěděli zatím ani cenu nebo použitý displej. Na trhu by se ale mohly objevit již v červnu, takže se všechno podstatné brzy dovíme.

Jaký máte názor na hodinky Garmin?

Zdroj: gizmochina.com