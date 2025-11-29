Garmin Forerunner 165 teď koupíte levněji! Mají AMOLED displej, skvělou výdrž a jsou vhodné pro běžce Hlavní stránka Zprávičky Garmin Forerunner 165 má na Alze slevu: z 5 990 Kč na 5 290 Kč Jde o běžecké hodinky s AMOLED displejem, 11denní výdrží a pokročilými metrikami pro běžce Vynikají poměrem cena/výkon, ale pro pokročilé běžce chybí některé prémiové funkce Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 29.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Garmin Forerunner 165 zaplnil mezeru v nabídce běžeckých hodinek. Levné modely Forerunner 45 a 55 už jsou staré, zatímco dražší Forerunner 265 a 965 stojí přes deset tisíc. Forerunner 165 za 5 290 Kč (původně 5 990 Kč) nabízí AMOLED displej, 11denní výdrž a pokročilé běžecké metriky v kompaktním balení. Je to správná volba pro začínající běžce, nebo by se měli rozhlédnout jinde? AMOLED displej a lehká konstrukce Největší vylepšení oproti starším modelům je 1,2″ AMOLED displej s rozlišením 390 × 390 pixelů. Barvy jsou živé, jas dostatečný i na přímém slunci a čitelnost výborná. Hodinky váží jen 39 gramů, takže je na ruce téměř necítíte. Tělo je z plastu vyztuženého vlákny, což je oproti kovovému provedení dražších modelů znát – hodinky působí lehce. Ovládání probíhá kombinací pěti tlačítek a dotykového displeje. Klasické Garmin rozložení – tři tlačítka vpravo (nahoru, dolů, probuzení), dvě vlevo (start/stop a zpět). Funguje to skvěle a uživatelé chválí, že můžou hodinky ovládat bez dotyku, což je praktické při běhání v zimě nebo s mokrýma rukama. 11denní výdrž Garmin udává až 11 dní výdrže v režimu chytrých hodinek a uživatelé potvrzují, že to není nadsázka. Při běžném používání s měřením tepu 24/7, notifikacemi a několika GPS aktivitami týdně se výdrž pohybuje kolem 10-12 dní. CHCI GARMIN V AKCI Pokud běháte každý den s GPS, výdrž klesne na 4-5 dní, protože každá aktivita s GPS „sežere“ 5-12 % baterie. I tak je to dramaticky lepší než u Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch. Běžecké metriky: tady Forerunner vyniká Forerunner 165 nabízí více než 25 sportovních režimů, ale jasně se zaměřují na běh. Hodinky měří ze zápěstí kadenci, délku kroku, dobu kontaktu se zemí a running power (výkon ve wattech) – metriky, které dřív vyžadovaly speciální senzory. Funkce PacePro vám pomůže naplánovat strategii pro závod – zadáte trať a cílový čas, hodinky vám navrhnou tempo pro jednotlivé úseky. Race Predictor odhadne váš čas na 5 km, 10 km, půlmaraton nebo maraton na základě VO2 max a tréninkového objemu. Garmin Coach vytvoří tréninkový plán na míru vašim cílům a Morning Report vás ráno informuje, jak jste se zotavili a jaký trénink doporučuje. Všechny tyto funkce byly dřív vyhrazené dražším modelům, teď jsou dostupné i v Forerunner 165. Co chybí oproti dražším modelům Aby Garmin dosáhl nižší ceny, musel něco obětovat. Chybí Training Readiness score, který přesněji vyhodnocuje, jak jste připraveni na trénink. Místo toho máte jen Body Battery, který je méně sofistikovaný. Také chybí Hill Score a Endurance Score (odhad schopnosti běhat do kopce a na dlouhé vzdálenosti) a multi-band GPS – Forerunner 165 se připojuje jen k GPS, GLONASS a Galileo, zatímco dražší modely umí všech pět satelitních systémů. Pro běžného běžce to ale není problém, přesnost je pořád dobrá. Hudební přehrávač je jen ve verzi Music, která stojí o 1 000 Kč víc. Základní verze neumí ukládat hudbu, musíte běhat s telefonem. Zdravotní funkce a měření spánku Forerunner 165 měří nepřetržitě tepovou frekvenci, SpO2 (saturaci kyslíkem), variabilitu srdeční frekvence a úroveň stresu. V noci sleduje délku a kvalitu spánku včetně fází a nově umí detekovat i krátká zdřímnutí během dne. Garmin Pay a notifikace
Forerunner 165 podporuje bezkontaktní platby přes Garmin Pay, což je praktické při běhání bez telefonu. Po spárování s telefonem (Android i iOS) dostáváte notifikace o zprávách, hovorech a emailech. Všeho všudy jsou ale tyto Garmin hodinky za cenu lehce přes 5 tisíc solidní koupě. Jsou zaměřené na běžce, takže pokud je to vaše disciplína, neuděláte s nimi chybu. Na druhou stranu, pokud chcete univerzálnější model, sáhněte třeba po vívoactive 5, které jsou teď také v akci. 