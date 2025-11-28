Garmin Vívoactive 5 s AMOLED displejem nikdy nebyly levnější! Nestojí teď ani 4,5 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Garmin Vívoactive 5 mají na Alze Black Friday slevu: z 5 490 Kč na 4 444 Kč Jedná se o chytré hodinky s AMOLED displejem, 11denní výdrží baterie a pokročilým sledováním zdraví Výborné na sport a wellness, ale chybí barometr a některé funkce předchozí generace Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.11.2025 16:00 2 komentáře 2 Garmin Vívoactive 5 představuje zajímavou kombinaci fitness trackeru a chytrých hodinek. Původně se prodávaly za 7 190 Kč, později se cena ustálila na 5 490 Kč a během Black Friday klesly na 4 444 Kč. Za tuto cenu dostáváte solidní sportovní hodinky s AMOLED displejem, GPS, 11denní výdrží a pokročilým sledováním zdraví. Ale pozor – pátá generace přinesla nejen vylepšení, ale i několik kompromisů. AMOLED displej a elegantní design Největší vylepšení oproti Vívoactive 4 je 1,2″ AMOLED displej s rozlišením 390 × 390 pixelů. Předchozí generace měla jen 260 × 260 pixelů, takže posun je znatelný – barvy jsou živé, text ostrý a čitelnost na slunci výborná. Displej chrání Corning Gorilla Glass 3 a můžete aktivovat Always-On Mode, aby byl neustále rozsvícený. Hodinky mají hliníkový rámeček místo nerezového jako u čtyřky, což je drobná úspora nákladů. Tělo je z polymerního plastu vyztuženého vlákny a pásek je silikonový. Celková hmotnost činí jen 36 gramů včetně pásku, takže hodinky na ruce prakticky necítíte. Vodotěsnost 5 ATM znamená, že vydrží plavání i sprchování bez problémů. CHCI GARMIN V AKCI Hodinky nabízí čtyři barevné varianty za stejnou cenu – Cream Gold/Ivory, klasická Slate/Black, Navy a Orchid. Pásek má standardní 20mm šířku s quick-release mechanismem, takže výměna je otázkou vteřin. 11denní výdrž Garmin udává až 11 dní výdrže v režimu chytrých hodinek a podle uživatelských recenzí to není marketing. Při běžném používání s několika GPS aktivitami týdně se výdrž pohybuje kolem 8-10 dní, což je výrazně víc než u Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch. V režimu s GPS zapnutým vydrží hodinky až 17 hodin, což stačí i na ultramaratony. Pokud použijete úsporný režim, Garmin slibuje až 13 dní, ale uživatelé hlásí spíš 9-10 dní v praxi. I tak je to excelentní výsledek. Sledování zdraví: tady Garmin vyniká Vívoactive 5 nabízí komplexní sledování zdravotního stavu. Měří nepřetržitě tepovou frekvenci, hodnotu SpO2 (saturace kyslíkem v krvi), dechovou frekvenci, úroveň stresu a kvalitu spánku. Funkce Body Battery kombinuje všechna tato data a vypočítá vaši aktuální „energetickou úroveň“ na stupnici 0-100 %. CHCI GARMIN V AKCI V praxi to funguje překvapivě dobře. Hodinky vás upozorní, když jste ve stresu, doporučí dechová cvičení nebo meditaci. Po špatné noci vám navrhnou delší spánek, po kvalitním odpočinku zase doporučí intenzivní trénink. Novinkou je automatická detekce krátkých zdřímnutí během dne, která vyhodnotí jejich přínos pro regeneraci. Také přibyl ranní report, který vás informuje, jak jste spali a jak byste měli přistupovat k aktivitám během dne. Měření kvality spánku je podle recenzentů velmi přesné – hodinky dokážou rozpoznat hloubku spánku, fáze REM a probuzení během noci. Výpočet je založený na variabilitě srdeční frekvence, SpO2 a dechové frekvenci. Sport a GPS: víc než 30 aktivit Vívoactive 5 nabízí více než 30 přednastavených sportovních režimů – běh, chůze, cyklistika, plavání, golf, jóga, pilates a mnoho dalších. Hodinky mají GPS, GLONASS a GALILEO, takže přesnost určení polohy je excelentní. Pro sportovce přibyla funkce režim invalidního vozíku, který místo kroků sleduje počet záběrů a nabízí měření jízdy na ručním kole. To je užitečné rozšíření, které konkurence často nemá. Během cvičení s činkami hodinky automaticky počítají opakování, takže nemusíte ručně zadávat údaje. Měření tepové frekvence je podle testů velmi přesné. Co ale chybí oproti Vívoactive 4, jsou animované tréninky zobrazované na displeji. Místo toho dostáváte jen základní instrukce s časovačem. Také chybí barometrický výškoměr, takže hodinky nepočítají stoupané patra – to může vadit horolezcům nebo běžcům, kteří sledují převýšení. Garmin Connect: aplikace zdarma bez předplatného Na rozdíl od Fitbitu, který vyžaduje Premium předplatné pro pokročilé funkce, Garmin nabízí vše zdarma. Aplikace Garmin Connect (pro Android a iOS) zobrazuje detailní grafy aktivit, analyzuje trendy, nabízí tréninková doporučení a dokonce sestaví tréninkový plán na maraton. Smart funkce: notifikace, platby, hudba Vívoactive 5 se připojují k telefonu přes Bluetooth a zobrazují notifikace o zprávách, hovorech a emailech. Na Androidu můžete na zprávy odpovídat přímo z hodinek, na iOS jen odmítnout hovor nebo přečíst zprávu. Garmin Pay umožňuje bezkontaktní platby, což je praktické při běhání nebo nakupování bez telefonu. V hodinkách je integrovaný hudební přehrávač, takže si můžete nahrát playlisty z Amazon Music, Deezer nebo Spotify a poslouchat hudbu jen s bezdrátovými sluchátky. Hodinky také podporují bezpečnostní sledování polohy – v případě nehody nebo problému můžete poslat svým kontaktům GPS souřadnice, aby vám mohli přivolat pomoc. Funkce se aktivuje buď ručně, nebo automaticky při vybraných sportovních aktivitách. Verdikt: výborné na sport, kompromisy jinde Za 4 444 Kč dostáváte chytré hodinky, které vynikají ve fitness a wellness sledování. AMOLED displej je krásný, výdrž baterie fantastická (8-11 dní v praxi), GPS přesné a měření tepové frekvence a spánku velmi spolehlivé. Aplikace Garmin Connect nabízí vše zdarma bez předplatného, což je obrovská výhoda oproti Fitbitu. Problém je, že pátá generace přinesla i úspory. Chybí barometrický výškoměr, animované tréninky, nerezový rámeček a hodinky mají jen jednu velikost (42mm). CHCI GARMIN V AKCI Pokud hledáte hodinky primárně na sport, běhání, wellness a sledování zdraví, Vívoactive 5 v této slevě dávají smysl. Pokud ale chcete smartwatch s pokročilými funkcemi, prémiové zpracování a spolehlivé notifikace, zvažte raději Samsung Galaxy Watch nebo Google Pixel Watch. Co říkáte na tuto slevu? 