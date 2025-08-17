Garminu se skvěle daří! Hlásí rekordní tržby za druhé pololetí, mohly za to i tyto hodinky Hlavní stránka Zprávičky Garmin zveřejnil finanční výsledky za druhé čtvrtletí 2025 s rekordními tržbami 1,81 miliardy dolarů Segment fitness zaznamenal meziroční růst o 41 % díky silné poptávce po chytrých hodinkách Společnost představila nové modely Forerunner 570/970 a elegantní Venu X1 s 2" displejem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.8.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Společnost Garmin oznámila finanční výsledky za druhé čtvrtletí roku 2025, které výrazně překonaly očekávání. Celkové tržby dosáhly 1,81 miliardy dolarů (přibližně 38 miliard korun), což představuje 20% meziroční nárůst. Hlavním tahounem růstu se staly především chytré hodinky, kde segment fitness zaznamenal impozantní 41% nárůst tržeb. Nová generace běžeckých hodinek Forerunner Během uplynulého čtvrtletí Garmin uvedl hned několik zajímavých novinek. Mezi nejdůležitější patří Forerunner 570 a Forerunner 970, které přinesly pokročilé tréninkové funkce a personalizované tréninkové plány od Garmin Coach pro běh a triatlon. Tyto modely cílí na náročnější sportovce, kteří hledají profesionální nástroj pro zlepšování svého výkonu a analýzu tréninkových dat. KOUPIT HODINKY FORERUNNER Elegantní Venu X1 s rekordním displejem Garmin také představil Venu X1 s ultratenkým tělem a obřím 2palcovým displejem – takto velkou obrazovku ještě žádné garminy neměly. Hodinky kombinují elegantní design s nízkou hmotností a výbornou čitelností displeje. Novinkou portfolia je také Index Sleep Monitor – první chytrý náramek společnosti zaměřený výhradně na monitoring spánku a regenerace, který poskytuje komplexní pohled na kvalitu odpočinku uživatele. Outdoor segment táhne Instinct 3 Tactical V segmentu outdoorových hodinek, který vzrostl o 11 % na 490 milionů dolarů, zaujal především model Instinct 3 Tactical Edition. Ten nabízí jasný AMOLED displej, kovem zesílený rámeček a vestavěnou LED svítilnu. Pro milovníky terénních dobrodružství Garmin uvedl také navigátor Tread 2 s větším dotykovým displejem a rozšířenými mapovými možnostmi. HODINKY GARMIN NA ALZA.CZ Na základě těchto výsledků Garmin zvýšil celoroční výhled a očekává tržby kolem 7,1 miliardy dolarů. Úspěch potvrzuje, že zájem o kvalitní chytré hodinky s pokročilými sportovními funkcemi neustále roste, přičemž Garmin si dokáže udržet silnou pozici navzdory rostoucí konkurenci od Apple Watch či Samsung Galaxy Watch. Jakou máte zkušenost s hodinkami Garmin? Zdroje: Garmin, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky Garmin Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1. Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1. Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1. Máte hodinky Garmin? Stáhněte si vánoční ciferníky, které se proměňují podle aktivity Jana Skálová 24.12.2024