Nejlepší Garminy za 11 tisíc! Mají AMOLED displej, 16denní výdrž a hromadu funkcí

Garmin Fenix E s AMOLED displejem, 16denní výdrží a přes 30 sportovními režimy za historicky nejnižší cenu Stainless Steel edice na Heurece od 10 990 Kč — při uvedení stály 19 990 Kč, to je sleva 45 % Dostupnější alternativa k Fenix 8 s prakticky stejnou sportovní výbavou

Jakub Kárník Publikováno: 5.4.2026 14:00

Loni jsme psali o Garmin Fenix E při ceně 14 100 Kč a považovali jsme ji za skvělou nabídku. Teď je ještě lepší — Stainless Steel edice se na Heurece prodává od 10 990 Kč. Z původních 19 990 Kč je to pokles téměř o polovinu. Za jedenáct tisíc dostanete Garmin s AMOLED displejem, šestnáctidenní výdrží a kompletní outdoorovou výbavou. Proč Fenix E a ne levnější Garmin S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete prémiové sportovní hodinky Garmin s AMOLED displejem, GPS, mapami a Garmin Pay.⚠️ Zvažte, že 47mm pouzdro je větší a těžší, ekosystém aplikací není tak bohatý jako u Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch.💡 Za 10 990 Kč dostanete hodinky, které výdrží, funkcemi i kvalitou zpracování překonávají většinu konkurence za dvojnásobek.

Proč Fenix E a ne levnější Garmin Fenix E je ořezaný Fenix 8 — ale ořezaný chytře. 1,3″ AMOLED displej (416 × 416 px) pod Gorilla Glass vypadá výborně. Výdrž až 16 dní v režimu chytrých hodinek je na AMOLED model výjimečná. Ovládání kombinuje dotyk a pět fyzických tlačítek — při sportu nepostradatelné. Voděodolnost 10 ATM pokrývá plavání i potápění. Nechybí přes 30 sportovních profilů, multi-GNSS navigace včetně Galilea, barometr, výškoměr, kompas, předinstalované TopoActive mapy s vrstevnicemi a mapy lyžařských středisek. Potěší rovněž kompatibilita s Mapy.cz pro plánování tras. Zdravotní monitoring zahrnuje srdeční tep, SpO2, spánek, stres a Body Battery. Garmin Pay pro bezkontaktní placení a 16GB paměť na offline hudbu ze Spotify nebo Deezeru.

S čím počítat 47mm pouzdro z nerezové oceli sedí lépe na větším zápěstí. Oproti Fenix 8 chybí potápěčské funkce a některé pokročilejší metriky. Ekosystém aplikací je oproti Apple Watch nebo Samsung omezený — nenajdete tu WhatsApp ani mapy Google. Ale pokud od hodinek chcete primárně sport, outdoor a spolehlivost, tohle všechno Fenix E zvládá lépe než chytré hodinky za podobnou cenu.

Jaké chytré hodinky nosíte vy — Garmin, Apple Watch, Samsung, nebo něco jiného?