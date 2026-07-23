Garmin Fenix 9 mají dorazit společně s Fenix 9 Pro i s Enduro 4. Pro fanoušky existuje i nepříjemná zpráva Hlavní stránka Zprávičky Garmin Fenix 9 by se podle spekulací mohl představit současně s verzí Pro K dvojici by se měly přidat i vytrvalostní hodinky Enduro 4 Verze Pro prý nově nabídne i menší tělo o průměru 43 mm Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.7.2026 16:50 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Řada Fenix patří k tomu nejvybavenějšímu, co Garmin nabízí. Letos ale může uvádění nové generace vypadat jinak než obvykle: základní Fenix 9, varianta Pro i vytrvalostní model Enduro 4 by se měly ukázat najednou, nejspíš ještě během letošního léta. Přijde Garmin Fenix 9 rovnou i s verzí Pro? Server Garmin Rumors soudí, že by výrobce mohl letos zlomit svůj vlastní zvyk. Hned dodejme, že oficiálně zatím nepadlo ani slovo – Garmin si detaily stále nechává pod pokličkou a více pravděpodobně sdělí až na poslední chvíli. Předešlá řada se rozjížděla pomalu. Základní Fenix 8 se představily na konci srpna 2024, na verzi Pro se čekalo až do září 2025. Devítka by prý měla obě varianty postavit vedle sebe hned na startu. Garmin Fenix 8 Rozdíl mezi nimi má zůstat stejný jako dosud. Zatímco základní model se spolehne na klasickou navigaci, verze Pro nabídne LTE modem a satelitní komunikaci inReach – tedy možnost poslat zprávu i odtamtud, kde není signál. Novinkou by měla být další velikost. Osmičková Pro verze se prodává jen v tělech 47 a 51 mm, devítka by prý měla přibrat i provedení 43 mm. Zmizí z Fenixů solární dobíjení? Tady je spekulace nejodvážnější. Fenix 9 i jeho verze Pro prý vsadí výhradně na AMOLED displeje a variantě s úsporným MiP panelem a solárním dobíjením odzvoní. Pro příznivce mnohatýdenních výdrží by to byla nepříjemná zpráva, protože AMOLED spotřebuje citelně víc energie – hlavně když má svítit naplno. Garmin omylem prozradil výbavu nového náramku CIRQA. Víme, jaké senzory dostane Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Roli vytrvalce by měl podle téhož zdroje držet Enduro 4. Ten by měl zůstat u jediné velikosti, MiP displeje a solárního článku. Garmin u předchozího Enduro 3 uvádí až 90 dní v režimu chytrých hodinek, počítá ale s pravidelnou dávkou přímého slunce. Fenix 8 s AMOLEDem se v témže režimu dostane na 16 dní. Kdy by novinky mohly dorazit? Termín zatím nikdo neupřesnil, odhady míří na konec letošního léta. O cenách devítky se pak zatím nemluví vůbec. Základní Fenix 8 s AMOLEDem a tělem 47 mm dnes na Alze pořídíte za 17 690 Kč. Že by nová generace startovala níž, se čekat nedá. Přešli byste u Fenixu na AMOLED, nebo byste solární dobíjení oželeli neradi? Zdroje: Garmin Rumors, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky Garmin Garmin Enduro Garmin Fenix spekulace únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.2025