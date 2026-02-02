Garmin Fenix 7X Pro se solárním dobíjením nikdy nebyly levnější. Mají brutální výdrž, EKG a skvělé funkce Hlavní stránka Zprávičky Garmin Fenix 7X Pro – Solar Edition klesly na historicky nejnižší cenu 12 387 Kč Hodinky s 51mm pouzdrem nabízejí výdrž až 37 dní díky solárnímu dobíjení Tři roky po uvedení na trh stojí téměř polovinu původní ceny 22 490 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Prémiové sportovní hodinky Garmin Fenix 7X Pro – Solar Edition se po třech letech od uvedení na trh dostaly na dosud nejnižší cenu. Zatímco v roce 2023 startovaly na 22 490 Kč, nyní je můžete pořídit od 12 387 Kč. To představuje slevu téměř 45 % oproti původní ceně. Výdrž baterie, která překonává konkurenci Hlavním tahákem řady Fenix 7X Pro je solární dobíjení prostřednictvím sklíčka Power Glass. V režimu chytrých hodinek vydrží až 28 dní na jedno nabití, při třech hodinách denně na přímém slunci se výdrž prodlužuje na 37 dní. V režimu GPS pak hodinky fungují až 89 hodin, respektive 122 hodin se solárním dobíjením. Verze 7X Pro disponuje 51mm pouzdrem z polymeru vyztuženého vlákny s ocelovou lunetou a ocelovým zadním krytem. Displej má úhlopříčku 1,4 palce s rozlišením 280 × 280 pixelů. Hodinky váží 96 gramů a splňují vojenský standard odolnosti MIL-STD-810. Vestavěná LED svítilna a vícepásmová GPS Modely řady 7X se od menších variant odlišují integrovanou LED svítilnou s nastavitelnou intenzitou, barvou a režimem svícení. Funkce se hodí při ranních či večerních aktivitách nebo jako bezpečnostní prvek při pohybu v terénu. CHCI HODINKY GARMIN V AKCI Hodinky využívají technologii SatIQ s vícepásmovou GPS, která kombinuje signály z několika satelitních systémů včetně GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou. Součástí je 32GB úložiště pro mapy a hudbu, přičemž v balení najdete voucher na Topo Czech PRO. Zdravotní a tréninkové funkce Fenix 7X Pro nabízí kompletní sadu zdravotních senzorů: optický snímač srdečního tepu, pulzní oxymetr pro měření saturace krve kyslíkem a podporu aplikace EKG. K dispozici je také sledování spánku s detekcí zdřímnutí, měření stresu a funkce Body Battery zobrazující aktuální energetické rezervy organismu. Pro sportovce jsou připraveny desítky profilů aktivit od běhu přes cyklistiku až po lyžování či golf. Hodinky měří VO2 Max, tréninkovou zátěž, stav regenerace a nabízejí denní doporučené tréninky. Funkce ClimbPro zobrazuje v reálném čase informace o stoupáních, PacePro pomáhá s rozvržením tempa na trase. Pro koho jsou Fenix 7X Pro vhodné? Hodinky ocení především outdooroví nadšenci a vytrvalostní sportovci, kteří potřebují spolehlivé zařízení s dlouhou výdrží baterie. Díky vodotěsnosti 10 ATM a robustní konstrukci zvládnou i náročné podmínky. Velký displej a integrované mapy z nich dělají ideálního společníka pro turistiku, trailový běh či skialpinismus. KOUPIT FENIX 7X PRO SOLAR Nechybí ani chytré funkce jako Garmin Pay pro bezkontaktní platby, přehrávání hudby ze služeb Spotify či Deezer a chytrá oznámení ze spárovaného telefonu. Řemínky systému QuickFit umožňují rychlou výměnu bez nářadí. Zaujala vás tato sleva na Garmin Fenix 7X Pro? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Garmin Sleva Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024