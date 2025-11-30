Garmin Fenix 7 Pro pořídíte v super akci. Nabíjejí se ze sluníčka, mají pokročilé funkce a uživatelé si je chválí Hlavní stránka Zprávičky Garmin Fenix 7 Pro se na Alze prodává za 12 490 Kč, což je o 37 % méně než při uvedení v červnu 2023 Hodinky nabízejí solární dobíjení, 1,3" MIP displej a výdrž až 22 dní na jedno nabití Uživatelé v recenzích chválí především přesnou GPS a dlouhou výdrž baterie Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Prémiové sportovní hodinky Garmin Fenix 7 Pro patří mezi nejoblíbenější volbu pro outdoorové nadšence a aktivní sportovce. Nyní se dají na Alze pořídit za 12 490 Kč při použití slevového kódu ALZADNY10, což představuje úsporu přes 7 500 Kč oproti původní ceně 19 990 Kč z června 2023. Solární nabíjení a dlouhá výdrž Garmin Fenix 7 Pro disponuje 1,3″ transflektivním MIP displejem s rozlišením 260 × 260 pixelů, který chrání sklíčko Power Glass. To umožňuje solární dobíjení, díky němuž se výdrž baterie prodlouží až o 20 %. V běžném režimu chytrých hodinek vydrží zařízení až 22 dní, při zapnuté GPS pak 40 hodin. Pro přesné určení polohy hodinky využívají systémy GPS, GLONASS a Galileo. Technologie Satiq automaticky optimalizuje spotřebu energie při navigaci. Součástí výbavy jsou také senzory ABC – výškoměr, barometr a tříosý kompas pro orientaci v terénu. Komplexní sledování zdraví a sportů Hodinky nabízejí širokou škálu zdravotních funkcí. Funkce Health Snapshot během dvou minut vytvoří komplexní zprávu o srdečním tepu, okysličení krve a úrovni stresu. Body Battery vyhodnocuje energetické rezervy organismu na základě spánku, stresu a aktivity. Nechybí ani pulzní oxymetr a pokročilé sledování spánku včetně fází REM. CHCI FENIX 7 PRO V AKCI Pro sportovce je k dispozici řada předinstalovaných profilů pro běh, cyklistiku, plavání, lyžování, golf či turistiku. Běžci ocení funkci PacePro pro plánování tempa a virtuálního kouče Garmin Coach. Cyklisté na horských kolech mohou využít funkce Grit a Flow pro vyhodnocení obtížnosti trati. Hodinky jsou vodotěsné do 100 metrů (10 ATM). Praktické funkce pro každodenní použití Garmin Fenix 7 Pro podporuje bezkontaktní platby Garmin Pay prostřednictvím NFC. Zabudovaný hudební přehrávač umožňuje offline poslech ze služeb Spotify, Deezer nebo Amazon Music po připojení bezdrátových sluchátek. Součástí výbavy je také LED svítilna s nastavitelnou intenzitou a červeným světlem. V hodinkách najdete předinstalované lyžařské mapy více než 2000 ski resortů a přes 42 000 golfových hřišť. Prostřednictvím platformy Connect IQ lze stahovat další aplikace, ciferníky a rozšíření. Co říkají uživatelé v recenzích Hodinky mají na Alze hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 136 zákazníků, přičemž 91 % z nich produkt doporučuje. Mezi nejčastěji zmiňovaná pozitiva patří extrémní výdrž baterie, přesná GPS a kvalitní zpracování. Uživatelé chválí také integrovanou svítilnu a spolehlivé měření tepu ze zápěstí. KOUPIT GARMIN FENIX 7 PRO Z negativních připomínek se opakuje horší čitelnost displeje za šera bez aktivního podsvícení – to je daň za solární panel v Power Glass sklíčku. Někteří uživatelé také zmiňují vyšší hmotnost hodinek oproti běžeckým modelům řady Forerunner. Pro koho jsou hodinky vhodné Garmin Fenix 7 Pro ocení především aktivní sportovci a outdooroví nadšenci, kteří potřebují spolehlivé hodinky s dlouhou výdrží a přesnou navigací. Díky vodotěsnosti 10 ATM a robustní konstrukci se hodí do náročných podmínek. Naopak pokud hledáte primárně módní chytré hodinky s AMOLED displejem, budou pro vás vhodnější modely řady Garmin Epix. Uvažujete o koupi Garmin Fenix 7 Pro za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday česko Garmin Sleva Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024