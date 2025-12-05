Garmin vydal vlastní obdobu Spotify Wrapped a uživatelé zuří. K dispozici je pouze pro předplatitele Hlavní stránka Zprávičky Garmin spustil roční souhrn aktivit Garmin Connect Rundown podobný populárnímu Spotify Wrapped Funkce je dostupná pouze pro předplatitele tarifu Connect+ za 8,99 eura (asi 220 Kč) měsíčně Uživatelé na sociálních sítích kritizují Garmin za uzamčení jednoduchého přehledu za paywall Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.12.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Konec roku tradičně přináší vlnu ročních souhrnů od různých služeb. Nejznámější je bezpochyby Spotify Wrapped, které vyšlo ve středu a okamžitě zaplavilo sociální sítě. Apple má svůj Music Replay, YouTube Music zase Recap a Strava uživatelům každoročně přináší přehled Year in Sport. K těmto jménům se nyní přidává i Garmin s novinkou nazvanou Garmin Connect Rundown. Je tu ale háček – roční souhrn vašich aktivit si prohlédnete pouze v případě, že platíte za prémiový tarif Connect+. Co nabízí Garmin Connect Rundown? Garmin Connect Rundown je personalizovaný roční přehled dostupný přímo v mobilní aplikaci Garmin Connect. Zobrazuje statistiky vašeho zdraví, výkonu a aktivit za uplynulý rok. Konkrétně se dozvíte celkový počet kroků, průměrné skóre spánku, spálené kalorie nebo přehled nejčastěji prováděných aktivit. Jde o podobný koncept, jaký znáte právě ze Spotify Wrapped – atraktivně zpracovaný souhrn vašeho roku, který můžete sdílet na sociálních sítích. Problém je však v tom, že toto zpestření vyžaduje aktivní předplatné Garmin Connect+. To vychází na 8,99 eura (asi 220 Kč) měsíčně nebo 89,99 eura (zhruba 2 200 Kč) ročně. Součástí předplatného jsou i další funkce jako výkonnostní dashboard s přizpůsobitelnými statistikami, AI fitness tipy nebo exkluzivní odznaky. Uživatelé zuří kvůli paywallu Reakce komunity na Redditu a dalších platformách jsou převážně negativní. Uživatelé poukazují na to, že podobné roční souhrny firmy obvykle nabízejí zdarma, protože fungují jako bezplatná reklama. Když lidé sdílejí své výsledky na sociálních sítích, propagují tím značku bez jakýchkoliv nákladů. Spotify, Apple i Strava své souhrny zpřístupňují všem uživatelům včetně těch na bezplatném tarifu. Garmin se vydal opačnou cestou a kritici to považují za krátkozraké rozhodnutí. „Nikdo, kdo ještě nemá Connect+, si kvůli tomuhle předplatné nepořídí. Ale kdybyste to dali zadarmo, lidé by to sdíleli všude,“ píše jeden z uživatelů na Redditu. Další míní, že jde pouze o pár řádků kódu, které by prý pro Garmin nepředstavovaly žádné významné náklady. Služba Connect+ měla již od svého spuštění v březnu 2025 problematickou reputaci. Uživatelé se obávali, že nové funkce pro jejich drahé hodinky budou postupně zamykány za další paywall. Garmin Connect Rundown tyto obavy potvrzuje a naznačuje směr, kterým se společnost hodlá ubírat. Zajímavá čísla z roku 2025 Garmin v rámci svého ročního reportu zveřejnil i souhrnné statistiky o svých uživatelích. Silové tréninky zaznamenaly 29% nárůst, HIIT cvičení vzrostlo o 45 % a raketové sporty jako padel či pickleball dokonce o 67 %. Zajímavé je také zjištění, že ženy vykazovaly nižší průměrné skóre stresu než muži. Uživatelé v Hongkongu nachodili denně nejvíce kroků – v průměru přes 10 000. Co říkáte na rozhodnutí Garminu zpoplatnit roční souhrn? Zdroje: Garmin, Reddit, Notebookcheck, TechRadar O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Garmin Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1. Máte hodinky Garmin? Stáhněte si vánoční ciferníky, které se proměňují podle aktivity Jana Skálová 24.12.2024 No nejsou krásné? Xiaomi brzy uvede nové hodinky pro sportovce, mají i korunku Adam Kurfürst 18.7.2024 Jedny z nejoblíbenějších Garmin hodinek parádně zlevnily. Jsou odolné a nabíjí se ze slunce Adam Kurfürst 14.8.2024 V Česku oblíbené Garmin Instinct dostanou nástupce! Mohl by nabídnout kvalitnější senzor, design vám zvedne obočí Jakub Kárník 9.7.2024