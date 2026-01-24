Garmin ukázal hodinky pro mladé golfisty. Mají 1,2" AMOLED a funkce zaměřené na výuku a zlepšování Hlavní stránka Zprávičky Garmin představil první GPS hodinky navržené speciálně pro mladé golfisty s cenou 8 690 Kč. Approach J1 nabízí funkce zaměřené na výuku včetně automatické úpravy paru podle schopností hráče. Hodinky disponují 1,2" AMOLED displejem, výdrží 15 hodin v GPS režimu a přístupem k 43 000 hřištím. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Garmin dlouhodobě patří mezi přední výrobce golfových GPS zařízení, ale dosud v jeho portfoliu chyběl produkt cílený na nejmladší generaci hráčů. To se nyní mění s uvedením modelu Approach J1, který představuje vůbec první GPS hodinky navržené přímo pro juniorské golfisty. Novinka kombinuje zjednodušené rozhraní s funkcemi zaměřenými na postupné zlepšování hry a pohodlný design přizpůsobený menším zápěstím. Lehká konstrukce, která nepřekáží při odpalu Garmin při návrhu Approach J1 kladl důraz na to, aby hodinky nenarušovaly golfový švih. Výsledkem je tenké a lehké tělo doplněné textilním řemínkem ComfortFit, který bezpečně drží na menších zápěstích. Hodinky jsou k dispozici ve dvou barevných variantách – s modrou lunetou Cloud Blue a černo-azurovým řemínkem, případně se stříbrnou lunetou a lila řemínkem. Přední stranu zdobí 1,2″ AMOLED dotykový displej, který zobrazuje pouze nejdůležitější informace pro jednodušší rozhodování na hřišti. Hodinky splňují vodotěsnost 5 ATM, takže déšť během hry nepředstavuje problém. Funkce zaměřené na výuku a zlepšování Approach J1 nabízí několik unikátních funkcí, které mají mladým golfistům pomoci rychleji pochopit hru. Funkce Tee-off guidance poskytuje pokyny pro umístění míčku na odpališti podle aktuálních schopností hráče – může tak doporučit i odpaliště dále na fairwayi. Tato funkce je dostupná na více než 43 000 přednahraných hřištích z celého světa. Zajímavostí je funkce Personal par, která automaticky upravuje par jednotlivých jamek podle úrovně zkušeností hráče. Mladí golfisté tak mají realističtější cíle a mohou si postupně budovat sebevědomí. Při dosažení paru nebo lepšího výsledku hodinky zobrazí oslavnou animaci. Nechybí ani časovač tempa hry s jednoduchou grafikou, která ukazuje, zda hráč dodržuje doporučené tempo. Návrhy holí a záznam skóre Hodinky dokáží na základě nastavené výbavy v bagu doporučovat vhodné hole a zobrazovat vzdálenost k jamce. Po každé jamce lze přímo na zápěstí zaznamenat skóre. Veškerá data se následně synchronizují s aplikací Garmin Golf, kde rodiče i trenéři mohou sledovat skórkarty, osobní par i statistiky tempa hry. Jak se hráč zlepšuje, jednotlivé výukové funkce lze postupně vypínat. Hodinky tak rostou spolu s golfistou a neomezují jej zbytečnými radami, když je už nepotřebuje. Specifikace a výdrž baterie Approach J1 nabízí výdrž až 15 hodin v režimu GPS, což vystačí na několik kol bez nutnosti dobíjení. Hodinky se nabíjejí prostřednictvím USB-C kabelu, který je součástí balení. Cena a dostupnost Garmin Approach J1 na český trh přichází s cenou 8 690 Kč. V porovnání s dospělými modely řady Approach, které stojí od 7 490 Kč (S44) do 9 990 Kč (S50), jde o konkurenceschopnou cenu za specializované zařízení pro mladé hráče. Pořídili byste svému dítěti golfové GPS hodinky? Zdroje: Garmin (1, 2) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Garmin Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.2025 Máte hodinky Garmin? Stáhněte si vánoční ciferníky, které se proměňují podle aktivity Jana Skálová 24.12.2024 No nejsou krásné? Xiaomi brzy uvede nové hodinky pro sportovce, mají i korunku Adam Kurfürst 18.7.2024 Jedny z nejoblíbenějších Garmin hodinek parádně zlevnily. Jsou odolné a nabíjí se ze slunce Adam Kurfürst 14.8.2024 V Česku oblíbené Garmin Instinct dostanou nástupce! Mohl by nabídnout kvalitnější senzor, design vám zvedne obočí Jakub Kárník 9.7.2024