Nová robotická sekačka Gardena sází na umělou inteligenci. Má čip od Nvidie a integrovanou SIM kartu

Gardena uvedla robotické sekačky Smart Sileno Sense s kamerou a umělou inteligencí
Navigaci pohání Nvidia Jetson modul, instalace nepotřebuje vodicí drát
Robotická sekačka rozpoznává překážky a seče přesně až k okrajům trávníku

Adam Kurfürst
Publikováno: 24.10.2025 10:00

Společnost Gardena představila novou generaci robotických sekaček Smart Sileno Sense, které přinášejí zásadní inovaci v podobě navigace pomocí integrované kamery a umělé inteligence. Novinky jsou k dispozici ve dvou variantách pro trávníky o rozloze 400 m² a 600 m².

Navigace s umělou inteligencí od Nvidie

Srdcem systému Vision AI je modul Jetson od společnosti Nvidia, která patří mezi přední dodavatele čipů pro trénování umělé inteligence. Tento výkonný hardware zajišťuje rychlou detekci okrajů trávníku a rozpoznávání objektů v reálném čase. Kamera spolupracuje se satelitní navigací GPS-RTK pro maximální přesnost pohybu.

Díky pokročilému zpracování obrazu dokáže sekačka rozlišovat různé typy objektů. Zatímco spadané listí bez problémů přejede, větve nebo hračky na trávníku rozpozná jako překážky a automaticky je objede. Všechny záznamy z kamery zůstávají uloženy výhradně v sekačce a nelze k nim přistupovat přes cloud.

Instalace bez vodicího drátu

Zásadní výhodou nové generace je absence vodicího drátu. Pro zprovoznění stačí umístit nabíjecí stanici v zahradě a sekačku propojit s aplikací Gardena Smart App přes Wi-Fi nebo mobilní síť. V tiskové zprávě výrobce uvádí, že díky integrované SIM kartě je mobilní připojení zdarma po celou dobu životnosti (bližší detaily o fungování tohoto systému však neposkytl).

Při prvním spuštění uživatel pomocí aplikace jako dálkového ovladače provede sekačku podél okrajů trávníku. Robotická sekačka si zapamatuje hranice sekané plochy a postupně se učí a přizpůsobuje aktuálním podmínkám v zahradě.

Precizní sekání až k okrajům

Funkce Trim-to-Edge umožňuje sekání těsně u okrajů díky zadnímu umístění sekací jednotky. Když se sekačka přiblíží ke zdi nebo plotu, otočí se a klouzavým pohybem podél překážky poseká trávu až k samotné hranici. Systém rozpoznává různé typy okrajů včetně květinových záhonů, dlažby, zdí nebo plotů.

Chytré funkce a ovládání aplikací

Technologie LONA Intelligence umožňuje mapování trávníku a jeho rozdělení na zóny s individuálním nastavením frekvence sekání. Režim Gardena-assisted automaticky přizpůsobuje harmonogram sekání podle meteorologických dat a rychlosti růstu trávy bez nutnosti manuálních zásahů.

Sekačka nabízí možnost volby mezi nepravidelným nebo paralelním vzorem sekání. Funkce SpotCut umožňuje cílené posekání konkrétního místa. Součástí výbavy je také ochrana PIN kódem proti krádeži a možnost omytí hadicí.

Technické parametry

Robotické sekačky Smart Sileno Sense pracují s hlučností 57 dB, což je srovnatelné s běžnou konverzací. Zvládají svahy se sklonem až 25 % a nabízejí nastavitelnou výšku sekání od 25 do 45 mm. Sekací systém tvoří diskový nůž se třemi čepelemi.

Pro provoz je nutné pokrytí mobilní sítí nebo Wi-Fi s připojením k internetu, příjem GPS signálu a denní světlo pro fungování kamery. Po registraci na webu Gardena získávají uživatelé tříletou záruku (baterie a nabíječky jsou ze záruky vyloučeny).

Cena a dostupnost

Gardena zatím neprozradila. kdy přesně se modely Smart Sileno Sense dostanou na trh ani kolik budou stát. Na našem trhu se však některé sekačky této značky prodávají, a tak existuje šance, že se i s novinkami někdy setkáme na pultech zdejších obchodů.

Uvítali byste robotickou sekačku, která nepotřebuje vodicí drát?

Zdroj: TZ/Gardena, Notebookcheck