Google pomalu ale jistě ztrácí jeden ze svých klíčových prodejních argumentů. Měl totiž vždy nejnovější bezpečnostní aktualizace jako první, což se pomalu mění. Začíná ho totiž předhánět Samsung, konkrétně model Galaxy Note 10, který jako vůbec první telefon dostává lednové bezpečnostní záplaty. A co je horší? Není to poprvé, co se Google před svými konkurenty takto opozdil.

Galaxy Note 10 získal prosincové bezpečnostní záplaty již v listopadu a stejný telefon nyní opět boduje. Získal lednové bezpečnostní záplaty ještě předtím, než Pixely. Očekává se, že telefony od Googlu dostanou tyto opravy v pondělí, jelikož je Google odesílá vždy první pondělí v měsíci. Aktualizace je nyní dostupná pro modely zakoupené v Německu a nese označení N970FXXS1BSLD. Kromě oprav zabezpečení se nic jiného nezměnilo, takže nemůžeme pomýšlet ani na jakékoliv nové funkce.

Jako obvykle čekejme, že Samsung bude záplaty zavádět postupně, takže může trvat několik dní, než se dostane i na váš telefon. Brzy by se však měla dostat do všech zemí. Samsung se tedy o svou vlajkovou loď náležitě stará, ovšem nové aktualizace jsou dostupné i na nižší modely. Zmínit můžeme Galaxy A10, A10s, A20, A30, A50 a Galaxy Tab S5e.

Dostali jste už lednové bezpečnostní záplaty na Galaxy Note 10?

