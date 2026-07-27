Fujifilm dává slevu jen zřídka. Retro bezzrcadlovka X-E5 je teď o 7 800 Kč levnější Hlavní stránka Zprávičky Fujifilm X-E5 je retro bezzrcadlovka se 40Mpx APS-C snímačem, stabilizací v těle a videem až v 6,2K S AlzaPlus+ stojí 31 192 Kč místo 38 990 Kč – úspora bezmála 7 800 Kč Novinka má vlastní páčku na přepínání simulací kinofilmů, kterými si Fujifilm získalo fotografy Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Fujifilmy se slevou skoro nevidíte – značka je tak žádaná, že se nové modely spíš nedají sehnat. X-E5 teď členové AlzaPlus+ koupí za 31 192 Kč místo 38 990 Kč. Za tu cenu máte kompakt s 40,2Mpx APS-C snímačem, stabilizací na snímači a designem, který vypadá jako analogová Leica z šedesátých let. 👍 Berte, pokud chcete fotit na ulici a v kavárnách s fotoaparátem, který nevypadá jako profesionální kanón, ale fotí jako on.🤔 Váhejte, pokud fotíte sport nebo ptáky – hledáček s 2,36 Mpx a 20 sn./s jsou na akci slabší než u dražších modelů.💰 Cenovka: 31 192 Kč. Fujifilm slevy prakticky nedává, tohle je výjimka. CHCI FUJIFILM ZA 31 192 KČ Simulace kinofilmů: proč se Fujifilm nekopíruje Hlavní důvod, proč si lidé kupují Fujifilm, nejsou megapixely, ale simulace kinofilmů – barevné profily vycházející z legendárních filmů jako Velvia nebo Classic Chrome, které vypadají dobře přímo z fotoaparátu, bez úprav v počítači. X-E5 na ně poprvé dostala samostatnou páčku na horní straně, takže vzhled fotky měníte jedním pohybem prstu. K tomu 40Mpx snímač pro velké výřezy, stabilizace v těle (IBIS) pro ostré fotky z ruky za šera, autofokus s AI detekcí a video až 6,2K. Celé tělo váží jen 400 gramů a vejde se do kabelky. Pozor: v ceně není objektiv Zásadní detail pro rozpočet – jde o samotné tělo bez objektivu. Alza nabízí i variantu se skleněným pevným 23mm objektivem za 44 990 Kč, což je pro začátečníka rozumnější cesta; kdo už má sklo s bajonetem Fujifilm X, ušetří tady nejvíc. Počítejte také s tím, že X-E5 je fotoaparát pro reportáž, ulici a portréty, ne na sport – kdo fotí fotbal, ať se dívá po dražších modelech s výkonnějším hledáčkem. Pro každého, kdo chce fotit s radostí a bez editování, je to ale jeden z nejlepších kompaktů, který za třicet tisíc seženete. VYUŽÍT SLEVU 20 % Fotíte ještě „na foťák“, nebo vám dnes stačí telefon? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza fotoaparát slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025