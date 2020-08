Z Fotoaparátu Google konečně zmizí jedna otravná funkce u portrétů

Aplikace Fotoaparát Google je po právu považována za jeden z nejlepších mobilních nástrojů pro pořizování fotek a videí. Zejména v kombinaci s telefony Pixel má skvělé funkce, které jsou vzorem i pro ostatní výrobce a vývojáře. I u tak populární aplikace se ale pochopitelně najdou chyby a věci k dotažení. Mezi ně dlouhou dobu patřil celkem nepochopitelný systém pro ukládání fotek z portrétního režimu. Tento mód do telefonu ukládá dva snímky – jeden s efektem rozmazaného pozadí a také ten originální pro případné budoucí úpravy. Na tom by ještě nebylo nic zvláštního, kdyby Fotoaparát Google nepoužíval pro ukládání těchto dvojic portrétů vždy novou unikátní složku. Jak se zdá, tomuto nesmyslu bude brzy konec. Jakmile přijde verze 7.5 této aplikace.

Ukládání fotografií do samostatných složek je pochopitelně velmi nepraktické hned z několika důvodů. Ne všechny prohlížeče umí načíst snímky z podsložek a když už ano, mnohdy u těchto dvojitých souborů nefunguje řazení podle data. Složité je také manuální vyhledávání pro účely odesílání. Tyto strasti by měly co nevidět zmizet s novou zmíněnou verzí 7.5, která je v současné chvíli dostupná testerům Androidu 11. V ní Google zavedl nejen nové označování souborů počátečním identifikátorem PXL pro telefony Pixel, ale právě i ukládací systém. Fotoaparát Google bude provádět ukládání portrétů do základní složky DCIM.

Zdroj: 9to5