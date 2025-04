Aplikace Fotky Google možná zažije drastickou proměnu! Mrkněte, jak by mohl vypadat nový design

S neustálými pracemi Googlu na jednotlivých aplikacích se pojí i řada designových změn. Jednou jde pouze o detaily, jindy o pořádné proměny, a právě jedné takové by se mohly dočkat Fotky Google. Na chytrých telefonech by mohly uvést zbrusu novou domovskou obrazovku.

Nový vzhled hlavní stránky Fotek Google možná paradoxně prozradil samotný Google. Objevil se v průzkumu uživatelského mínění na platformě SurveyJunkey a díky jednomu ze svých čtenářů se k němu dostal server Android Authority.

Na obrázku, který si můžete prohlédnout výše, by šlo o onu verzi umístěnou vpravo. Pokud se ji Google skutečně rozhodne nasadit, nacházela by se ve spodní části aplikace Fotky Google vyhledávací lišta spolu se zaobleným čtvercem obsahujícím náhledy fotografií ve vybraných albech, prostřednictvím něhož by se šlo dostat do nynější sekce „Sbírky“.

Dále si můžeme všimnout změn na časové ose, přičemž tou nejnápadnější je zaoblení rohů některých fotek. V horní části aplikace pak byl vyměněn nápis Fotky Google za minimalistické logo.

Nový design Fotek Google se za mě hezky přizpůsobuje moderním trendům a osobně bych ocenil, kdyby se do aplikace skutečně dostal. S některými prvky si navíc tvůrci zahrávají už poměrně dlouho – konkrétně se jedná o levitující spodní lištu, která byla předmětem testování již v roce 2023.

