Dnešní Flashback se bude soustředit na Google Nexus 4. Ten totiž patřil k jistě těm vůbec nejpovedenějším telefonům amerického giganta a to hned z několika důvodů. Měl na svou dobu špičkový hardware, čistý Android a také velmi příznivou cenu. Dokonce stál půlku toho, co dnes Pixel 5. A to měl vlajkovější parametry.

Flashback Google Nexus 4

Google Nexus 4 startoval na velice příjemných 300 eurech za základní model s 8 GB pamětí. Rok od uvedení na trh jste jej mohli koupit za 200 EUR, což je velmi dobrá cena. I ta, která byla nastavena hned po uvedení je ale mnohem nižší, než v případě Pixelu 5, ale dokonce i levnějšího Pixelu 4a. Trend zdražování se sice rozhodně netýká jen Googlu, ale je zajímavé sledovat, kam se celý trh posunul.

Nexus 4 je vlajkovým modelem z roku 2012 a tím nejvýraznějším rozdílem mezi oběma telefony je použitý čipset. Qualcomm Snapdragon S4 Pro byl totiž nejlepším čipsetem ve své době, zatímco Snapdragon 765G není nejlepší ani ve své řadě. Za zmínku stojí také přítomnost 2 GB RAM, což nebylo v roce 2012 pravidlem. Takový Samsung Galaxy S3 přišel na trh ve stejném roce, ovšem disponoval pouze 1 GB RAM. Co se týče displeje, ten byl na svou dobu také velmi dobrý. Jednalo se o 4,7 IPS LCD panel s HD rozlišením a poměrně neobvyklým poměrem stran 15:9. Google Nexus 4 jsme měli možnost používat několik měsíců a dle našeho názoru se jednalo o jeden z nejlepších telefonů, který kdy Google udělal. Zanedlouho nám do redakce přijde také Pixel 4a, na který se těšíme.

Jaký telefon od Googlu máte nejraději vy?